Vasas-válogatottól a soproni Vasútig

A Soproni KSE-ben az első sor jobb szélén Pánczél Sándor.

„Budapesten születtem, aztán katonatiszt édesapámat Győrbe helyezték, így a Rába ETO igazolt játékosa lettem. Nagyon jó ificsapatunk volt olyan játékosokkal, mint Póczik Józsi, Horváth Laci vagy Fajkusz Laci. Sok szép emléket őrzök ebből az időszakból is. Akkoriban nyaranta rendeztek ifjúsági tornákat, mi a Vasas-válogatottban kaptunk helyet. Az ETO első csapatában nemzetközi és hírverő meccseken jutottam szóhoz. Jó szívvel gondolok rá, hogy a tartalékbajnokságban olyan neves futballistákkal játszottam együtt, mint Győrfi László, Szániel János vagy Máté János. Egyszer a válogatott Rothermel Ádámnak lőtt gólommal győztük le a Tatabányát. Napra pontosan emlékszem, 1970. december 9-én kerültem Sopronba. Édesapámat ezúttal is áthelyezték és tizennyolc évesen választanom kellett, hogy maradok az ETO-ban vagy költözöm én is a családdal. Csapó Karcsi révén megkeresett a Textiles, így hozzájuk igazoltam" – meséli Pánczél Sándor.Néhány évvel később sokkal jobb ajánlatot kapott az SVSE-től, ezért klubot váltott.„Emlékszem az első meccsre, amikor ezt követően a két csapat egymás ellen játszott. Amikor kifutottunk a pályára, háromezer-ötszáz szurkoló torkából zúgott nekem az Áruló, áruló! Mészáros Ernő barátomnak ugyanazt a szabadrúgást kétszer is bevágtam. Azért kétszer, mert az elsőt a bíró érvénytelenítette."Szinte megállás nélkül elevenednek meg a régi kedves fociemlékek.„Emlékszem egy meccsre, az NB III-ban az utolsó fordulóban a Győri Dózsa volt az ellenfelünk. Az volt a tét, amelyik csapat győz, az benn marad, döntetlennél pedig mindketten kiesünk. A kilencvenedik percben egyedül törtem kapura, de Halasi kapusba rúgtam a labdát. Gyorsan kirohantam, berúgtam a szögletet, amiből Molnár »Monyó« kapásból bevágta a labdát a hálóba. Ezzel a góllal nyertünk és maradtunk benn az NB III-ban."Pánczél Sándor élményekben gazdag labdarúgó-pályafutást tudhat maga mögött.„Több is volt bennem, mint amit elértem, de nem vagyok elégedetlen. A sport sok mindent adott a számomra, például napjainkig tartó barátságokat. Keglovich Laciékkal évente egyszer-kétszer most is összejövünk. Igaz, ahogy öregszünk, az izgalmas lábteniszpartik már elmaradnak, de beszélgetni, nótázgatni még jókat tudunk" – teszi hozzá mosolyogva Pánczél Sándor, aki nemsokára betölti a 67. életévét. Azt mondja, még dolgozgat, Fertőhomokról jár be a soproni üzletébe, a magánéletét pedig szép család teszi boldoggá gyerekekkel és unokákkal.