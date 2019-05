Változások a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club elnökségében

Horváth Cs. Attila, a klub elnöke nyitotta meg a gyűlést és összegezte a 2018-as éves gazdálkodási adatokat. Rubint Boldizsár, a Felügyelő Bizottság elnöke, az FB tagjainak – Staár Katalin, Süpek Máté – egyetértésével, a munkájukról, annak eredményéről számolt be a jelenlévőknek. Ezek után a küldöttgyűlés egyhangú szavazással fogadta el a beszámolót, a mérleget, valamint a következő szezonra vonatkozó pénzügyi tervet.A következő határozatban elnökségi tagok lemondásával és az új tagok megválasztásával foglalkozott a grénium. Tenk Gábor és Klement Tibor elnökségi tagok ugyanis írásbeli kérelmet nyújtottak be tisztségük lemondására vonatkozóan.A küldöttgyűlés ezeket a lemondásokat elfogadta, és támogatta két új tag megválasztását. Ennek a megfelelően a klub kilenc tagú vezetősége a következőképpen alakul a jövőben: Horváth Cs. Attila elnök, Iváncsics János (alpolgármester), Imre Lajos (Wittmann), Németh Imre (ügyvéd, egyetemi tanár), Guntram Thurnher (UFM), Póda Péter (SMR), Kovács Péter (EU-Fire), valamint új elnökségi tagként, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és Szeredi Ádám, helyi nagyvállalkozó.- Hosszú hónapok egyeztetése után mondtam igent erre a felkérésre, mert nem akartam, hogy túlzott várakozások legyenek a személyemmel kapcsolatban - mondta Németh Zoltán, aki a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnöke.- Abban azonban bízom, hogy a kapcsolatrendszerem segítségével tudok majd több dologban is segíteni a klubnak. Megtapasztalhattam, az MKC mérkőzésein nagyszerű a hangulat, a klub folyamatosan fejlődik, rengetegen szeretik, és minden tekintetben a város, a régió vezető sportegyesülete.- Mosonmagyaróvári vállalkozó vagyok már nagyon régóta, ezért látom, hogy az NB I-es női kézilabdacsapat nagyon sok itt élőnek a szívügye - mondta Szeredi Ádám.- Aki már járt itt egy mérkőzésen az pontosan tudja, hogy mekkora élményt és eseményt jelent az a városban. Szeretnék tehát abban segíteni, hogy stabilizálni tudjuk ennek az együttesnek a helyzetét, valamint lehetőséget teremtsünk az előre lépéshez is.