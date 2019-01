Urbányi istván a játékos kiválasztásért felel a Sporting Kansasnél

Urbányi István (51) ezer szállal kötődik Győrhöz: 1988–90-ben az ETO labdarúgója volt, a kisalföldi megyeszékhelyen tartotta az esküvőjét, majd évtizedekkel később egy évig Gyirmóton az NB I-es ?? dolgozott. Másfél éve visszatért az Egyesült Államokba, azóta nem hallottunk róla.– A 2017–18-as szezonban az amerikai liga negyedik osztályában szereplő Kaw Valley FC csapatának vezetőedzője voltam – válaszolja érdeklődésünkre Urbányi István. – A Kaw Valley a Sporting Kansas stratégiai partnere, otthon úgy mondanák, hogy a fiókcsapata. A nyári időszakban itt játszanak az egyetemen futballozó játékosok. Egyre fontosabb ez a lehetőség és ezzel együtt emelkedik a presztízse is. A játékosok döntő többsége a Sporting akadémiáján vagy valamelyik fiókcsapatában játszott korábban. Az idei évtől USL2 néven fut a bajnokság, ami a harmadik vonal az MLS és a USL Pro mögött. A Kaw Valley-t választottákegyébként a tavalyi év legjobb újonc klubjának.A Kansas magyaros, sőt, győries klubnak számít az MLS-ben. A vezetőedző, Vermes Péter 1989-ben szerepelt az ETO-ban, Németh Krisztián Győrben született és fiatalon szintén volt ETO-s, Sallói Dániel pedig a Gyirmótban is szerepelt a magyar élvonalban. Győrből datálódik Urbányi és Vermes barátsága is.– Mindenki azt várja, hogy ez a szezon ismét róla szóljon. Vermes Péter vezetőedző két riválist is elengedett a posztjáról, ezzel is mutatva, hogy maximálisan bízik Krisztiánban. Remélem, hogy komoly magyar párharc lesz a gólkirályi címért!Ennek a vetélkedésnek részese lehet a két kansasi: Sallói Dániel és Németh Krisztián, valamint a Chicago Fire-ban futballozó Nikolics Nemanja, aki az elmét(elmúlt?) bajnokság gólkirálya volt, az idény végén pedig a Chicago szurkolói őt választották az év játékosának, valamint bekerült a szezon álomcsapatába is.– Nem akkora, mint Sallói Daninál, de mondjuk úgy, hogy Botondot még Újpestről ismerem. Rövid ideig edzettem is őt, a referencia pedig ezen a piacon nagyon fontos, csakúgy, mint a személyiség, illetve a pénzügyi kondíciók. Mivel Botondnak lejárt a szerződése a Honvédnál, igazából ez a tény nagyot lendített az esélyein, csakúgy, mint az, hogy tizenöt-tizenhat éves kora óta a Honvéd játékosa, ami sokat elmond a karakteréről. És nyilván az sem véletlen, hogy bár lejárt a szerződése, mégis az utolsó percig a csapat alapembere volt és a válogatottba is meghívót kapott. Nem ez az eljárás a tipikus!Urbányi István 2017 nyarán tért vissza Amerikába.– Nem panaszkodhatom. Tavaly december óta újra hivatalosan is a Sportingnál dolgozom és a játékosok kiválasztásért felelős egyik igazgatója vagyok a klubnak.– Az előző válaszomból adódóan immár hivatalosan is!– A Gyirmót esetében elég egyszerű a válasz: hajrá, Gyirmót! Ami az ETO-t illeti, kicsit nehezebb a helyzet, innen nem igazán látni, hogy mi történik ott...