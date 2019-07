U16 Karate EB bronzérmes Fandák Ajándék, a Castrum SC Kapuvár versenyzője

A hétvégi Shinkyokushin Karate Európa Bajnokságot Prágában rendezték. 28-án pénteken az U16 és U18-as versenyzők mérték össze tudásukat, míg szombaton az U20 és a Felnőtt Női Open kategória versenyzőié volt a főszerep.



Fandák Ajándék mindössze 2 éve kezdett megbarátkozni a Kyokushin karatéval, ami rabul is ejtette őt. Kemény készülések, és versenyeredményeinek köszönhetően a 2019-es Diákolimpián sikerült megszereznie a kvalifikációt az prágai Európa-bajnokságra. Ajándék nem hagyta veszni a lehetőséget, és sikeresen éremre is váltotta azt.



Az U16 női 55 kg-os kategóriában előbb egy bolgár, majd egy ukrán lányt „ajándékozott" meg villámgyors fejrúgásaival, így biztosította be helyét a legjobb négy közt. A döntőbe jutásnál azonban a német Milena Belimov rutinja megakadályozta a fiatal kapuvári lány további menetelését. Ajándék élete első nemzetközi bajnokságán bronzérmet harcolt ki.



Pantelics Bence a férfi U20-as mezőny KATA (formagyakorlat) számában a legjobb nyolc közé jutott.



- Nagyon örülök Ajándék szereplésének. Egyik küzdelme sem volt könnyű. Ügyesen kamatoztatta lábtechnikáját, és szépen gyűjtögette a wazarikat. A harmadik küzdelmére inkább mentálisan fáradt el, mint fizikálisan. Ez inkább a nemzetközi rutin hiányára vezethető vissza, amit majd a jövőben orvosolni fogunk, több külföldi tapasztalatszerző versennyel. Bence is ügyesen szerepelt. Szoros küzdelemben 3x2 percet követően bírói döntéssel maradt alul spanyol vetélytársával szemben. Az pedig, hogy a két nap folyamán nyolcszor is felcsendült a magyar Himnusz, igazán nagy boldogsággal töltött el bennünket. Mező Lili a Yakuzák SE versenyzője 18 évesen megnyerte a felnőtt női Open-t, ezzel megváltotta repülőjegyét a tokiói Világbajnokságra! – részletezte Sensei Pantelics Péter, a Castrum edzője.