Triatlon - A győri Weinhardt Anna készül a világbajnokságra

A fiatal győri sportoló idei eredményeivel két rangos világversenyre is kvalifikálta magát jövőre.

A Győri Triatlon Sportegyesületet 2017-ben alapították Weinhardt Anna kezdeményezésére, de bő egy év alatt sokat lépett előre az amatőr sportcsapat.„Egy kis, tízfős társasággal indultunk, főleg barátok és családtagok. Pont ez a tízes szám az alsó limit sportegyesület alapításához, de azóta rohamosan fejlődünk. Jelenleg már több mint negyven felnőttkorú triatlonistánk van, és most indítjuk az utánpótlás-szakosztályunkat is" – mesélte a fiatal klubvezető.Nem csak az egyesület halad előre azonban, ugyanis Anna hatalmas sikert ért el idén. A huszonöt éves sportoló nyolc versenyen állt rajthoz és minden alkalommal dobogóra állt, ráadásul kvalifikálta magát a jövő évi somorjai The Challenge Világversenyre és a nizzai Ironman 70.3 világbajnokságra is. A triatlonos nem a profik, hanem az „Age group" kategóriában indul, 2017 szeptembere óta a négyszeres Ironman magyar bajnok Flander Márton kezei alatt dolgozik.„A 25–29 évesek korcsoportjában indulok, sprint-, rövid- és középtávon. Idén egyre több versenyen indultam az utóbbi távon, ami 1900 méter úszásból, 90 kilométer kerékpározásból és 21,1 kilométer futásból áll. Két nagy célkitűzésünk volt az edzőmmel az évre. Az egyik, hogy Nizzába sikerüljön eljutni, a másik pedig, hogy a somorjai világbajnokságra kvalifikáljam magam" – fogalmazott a sportolónő.A terv és a felkészülés tökéletesen sikerült, szeptember 2-án a Challenge Kaiserwinkl Walchsee 70.3 féltávú versenyen a győri triatléta a harmadik helyre küzdötte be magát, ezzel jogot kapott a somorjai indulásra. A nizzai Ironman-vb-re Szlovénián keresztül vezetett az út. A szeptember 23-i Ironman 70.3 Slovenian Istria középtávú versenyen is nagyot futott Weinhardt Anna, itt is dobogóra állhatott, ezüstérmet szerzett. A világbajnokságra végül a szerencsének is köszönhetően jutott ki a lány, ugyanis hivatalosan a nőknél csak a kategóriaelsők kvalifikálhattak Franciaországba. Anna 25–29-es csoportjában a győztes nem élt a lehetőséggel, így a második legjobb idővel rendelkező magyar sportoló kapta az indulásra jogosító érmét.A sportolónő azonban nem pihent sokat a sikerekre, hiszen már javában készül a következő évadra.„November elsején elkezdtük a felkészülést a jövő évi versenyszezonra. Főleg külföldi versenyeken állok majd rajthoz, de a magyar bajnokságokon is részt szeretnék venni. Az itthoni, illetve az osztrák és a cseh felkészítő versenyeken a dobogó a cél, a külföldi világversenyeken ez még nem realitás, de mindenképp az első negyedbe várom magam" – mesélte a célokról Weinhardt Anna.