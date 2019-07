Tour de France 2019 - Teunissené az első szakasz Brüsszelben - fotók + videón az út

Eredmény - 1. szakasz, Brüsszel-Brüsszel, 194,5 km

1. Mike Teunissen (holland, Jumbo-Visma) 4:22:47 óra

2. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hangsrohe) azonos idővel

3. Caleb Ewan (ausztrál, Lotto-Soudal) a. i.

Tour de France 2019 - Nyílt verseny várható minden idők legmagasabb Tourján

Chris Froome elhagyhatta a kórházat



Három héttel rendkívül súlyos balesete után elhagyhatta a kórházat és hazatérhetett Chris Froome, a négyszeres Tour de France-győztes brit kerékpáros. A 34 éves klasszis - a most hétvégén rajtoló francia körversenyre készülve - az egyéni időfutam pályáját járta be a Dauphiné elnevezésű franciaországi viadalon június 12-én, amikor hatalmasat bukott. Csaknem 60 kilométeres óránkénti sebességgel száguldva lefelé a nagy szélben nekiment egy falnak, eltörte a combcsontját, valamint a jobb könyökét, illetve több bordáját is. A roanne-i kórházba szállították, majd később mentőhelikopterrel St. Étienne-be vitték, ott műtötték meg, s egy ideig az intenzív osztályon ápolták. Froome - aki egy ízben megnyerte a Giro díItaliát és a Vuelta a Espanát is - ötödik győzelmére készült az idei Tour de France-on, amivel utolérhette volna az örökrangsor élén a spanyol Miguel Induraint, a belga Eddy Merckxet, a francia Bernard Hinault-t és Jacques Anquetilt.

A 106. Tour de France országúti kerékpáros körverseny programja



július 6., szombat: 1. szakasz, Brüsszel-Brüsszel, 194,5 km

július 7., vasárnap: 2. szakasz, Brüsszel, Királyi palota-Atomium, 27,6 km, csapatidőfutam

július 8., hétfő: 3. szakasz, Binche-Épernay, 215 km

július 9., kedd: 4. szakasz, Reims-Nancy, 213,5 km

július 10., szerda: 5. szakasz, Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 175,5 km

július 11., csütörtök: 6. szakasz, Mulhouse-La Planche des Belles Filles, 160,5 km, hegyi befutó

július 12., péntek: 7. szakasz, Belfort - Chalon-sur-Saone, 230 km

július 13., szombat: 8. szakasz, Macon - Saint-Étienne, 200 km

július 14., vasárnap: 9. szakasz, Saint-Étienne - Brioude, 170,5 km

július 15., hétfő: 10. szakasz, Saint-Flour - Albi, 217,5 km

július 16., kedd: szünnap

július 17., szerda: 11. szakasz, Albi-Toulouse, 167 km

július 18., csütörtök: 12. szakasz, Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 209,5 km

július 19., péntek: 13. szakasz, Pau, 27,2 km egyéni időfutam

július 20., szombat: 14. szakasz, Tarbes-Tourmalet, 117,5 km, hegyi befutó

július 21., vasárnap: 15. szakasz, Limoux - Foix Prat díAlbis, 185 km, hegyi befutó

július 22., hétfő: szünnap

július 23., kedd: 16. szakasz, Nimes-Nimes, 177 km

július 24., szerda: 17. szakasz, Pont du Gard-Gap, 200 km

július 25., csütörtök: 18. szakasz, Embrun-Valloire, 208 km

július 26., péntek: 19. szakasz, Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 126,5 km, hegyi befutó

július 27., szombat: 20. szakasz, Albertville-Val Thorens, 130 km, hegyi befutó

július 28., vasárnap: 21. szakasz, Rambouillet-Párizs, Champs-Élysées, 128 km

A holland Mike Teunissen nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny első szakaszát szombaton. A 106. francia körverseny nyitó szakasza Brüsszelből indult, és 194,5 kilométer megtétele után ott is ért véget. Az etapon egy harmadik és egy negyedik kategóriás emelkedő, valamint egy gyorsasági részhajrá várt a mezőnyre. A brüsszeli főtéren tekintette meg az első szakasz indítását Fülöp belga király.A lassú rajtnál Christian Prudhomme versenyigazgató kocsijában ott volt Eddy Merckx, minden idők egyik legeredményesebb kerékpárosa, aki ötven éve, 1969-ben nyerte meg először a francia körversenyt, amelyen később még négyszer diadalmaskodott. Az éles rajt után négyfős szökevénycsoport tekert el, benne az olimpiai bajnok Greg van Avermaettal. A belga versenyző elvitte a harmadik kategóriás emelkedőt - ezzel ő lesz a pöttyös trikó első viselője -, majd visszacsorgott a mezőnybe. Három társát pedig - bár három perc feletti előnyük is volt - hetven kilométerrel a cél előtt befogták.A gyorsasági részhajrát a pontverseny hatszoros győztese, a szlovák Peter Sagan vitte el. Az utolsó hatvan kilométerre bátor egyedüli szökésre vállalkozott a francia Stéphane Rossetto, ám utolérték a záró tíz kilométerre fordulva. Az összetett esélyesek közül a dán Jakob Fuglsang esett az utolsó húsz kilométeren belül, és a jobb könyöke sérült meg, majd a cél előtt 1,6 kilométerrel egy nagyobb bukás szakította szét a sprintervonatokat. Ez legkevésbé Mike Teunissent zavarta meg: a Jumbo-Visma holland bringása a hajrában centikkel előzte meg Sagant. Harmadikként az ausztrál Caleb Ewan ért célba.A 26 éves Teunnisen először ünnepelhetett szakaszsikert Grand Tour-viadalon. Ő öltheti magára az Atomiumot mintázó egyedi sárga trikót a vasárnapi brüsszeli csapatidőfutamon: a 27,6 kilométeres etap a Királyi palotától rajtol és az Atomiumnál zárul.A mezőny összesen 3460 kilométert teljesít a július 28-i párizsi befutóig.Az elmúlt évek legnyíltabb küzdelme várható a végső győzelemért a szombaton Brüsszelből rajtoló 106. Tour de France országúti kerékpáros körversenyen.Ennek egyik legfőbb oka, hogy sérülése miatt nem lesz ott a Touron a négyszeres bajnok Chris Froome, aki a Critérium du Dauphiné alatt, edzés közben esett óriásit: eltört a combcsontja, a könyöke és a bordája, így a 34 éves brit klasszis számára véget ért a szezon. Szintén kihagyja a viadalt a 2017-es Giro díItalián győztes Tom Dumoulin, aki az olasz körön bukott, térdsérülése miatt feladta a versenyt, s nem tudott ismét formába lendülni a Tourig. Távollétükben többesélyes verseny várható. A mezőnyben annak ellenére ott lesz a címvédő brit Geraint Thomas, hogy két és fél hete a svájci körversenyen ő is esett. Csapata, az Ineos (korábban Sky) emiatt a 22 éves kolumbiai Egan Bernal személyében egy másik kapitányt is nevezett, aki megnyerte a svájci viadalt, az év elején pedig a Párizs-Nizzát is.A hétszeres Grand Tour-győztes, immár csapattulajdonos Alberto Contador úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy fiatal kora ellenére már most stabil és jó versenyző, esetleges tapasztalatbeli hiányosságait pedig ellensúlyozni tudja az Ineos rutinos és erős kerete. Mindenesetre Bernal történelmi diadalt arathat, mivel a 2. világháború óta ő lenne a legfiatalabb győztes. A címvédő együttesnek egyik komoly kihívója a Movistar, amelyben a két kapitány, a kolumbiai Nairo Quintana és a spanyol Mikel Landa mellett ott lesz utóbbi honfitársa, a világbajnok Alejandro Valverde is.A Tour-siker mindhármuk pályafutásából hiányzik: a 39 esztendős Valverde egy Vuelta a Espanát nyert (2009), tíz évvel fiatalabb társai közül pedig Quintana egy-egy Girón (2014) és Vueltán (2016) végzett az élen. Landa pályafutása legjobb eredménye a 2015-ös Girón elért harmadik hely. Ugyancsak esélyes a végső sikerre Adam Yates: a Mitchelton-Scottban tekerő brit három évvel ezelőtt negyedik volt a Touron, ezen szeretne javítani most. A 2014-es győztes Vincenzo Nibali is sokat tehet azért, hogy izgalmas legyen a verseny: az olasz kerekes a májusi Giro díItalia második helye után még azt nyilatkozta, szakaszokat nyerni és a legjobb hegyi versenyzőnek járó pöttyös trikót megszerezni érkezik a Tour de France-ra, ám Froome és Dumoulin kiválása után az összetettért is harcba szállhat a 34 éves "Messinai Cápa".A fogadóirodáknál a legnagyobb esélyt az Ineos valamelyik kerekesének sikerére látják: az első két helyen Bernal és Thomas található. A negyedik helyen Adam Yates, az ötödiken Quintana áll a listák alapján, míg a harmadik legalacsonyabb odds Jakob Fuglsangé. Az Asztana dán kerékpárosa kiváló tavaszt tudhat maga mögött, megnyerte az andalúziai körversenyt, a Dauphinét és a Liége-Bastogne-Liége-t is, ám Grand Tour-versenyen eddig nem volt dobogó közelében. A hazai szurkolók két francia versenyző jó teljesítményében bízhatnak: Thibaut Pinot 2014-ben volt harmadik a Touron, míg Romain Bardet 2016-ban második, egy évvel később harmadik helyen zárta a francia kört. A tavalyi legjobb hegyimenő, Julian Alaphilippe várhatóan ezúttal is a pöttyös trikóért lesz harcban.A sprinterek pontversenyének favoritja a hatszoros győztes Peter Sagan, aki ha megszerzi hetedik zöld trikóját, maga mögé utasítja a kategóriában ugyancsak hatszor diadalmaskodó német Erik Zabelt az örökrangsor élén. A dolgát a holland Dylan Groenewegen, a sikertelen Girót maga mögött tudó olasz Elia Viviani, valamint két ausztrál, Michael Matthews és az olasz körversenyt két szakaszsikerrel záró Caleb Ewan nehezítheti meg. A Tour de France idén Brüsszelből indul és a harmadik szakasz során érkezik meg Franciaországba. Egy-egy egyéni és csapat időfutam került a 21 etap közé. Christian Prudhomme versenyigazgató a "legmagasabb Tournak" nevezte az ideit: harminc kategorizált emelkedő és öt hegyi befutó vár a mezőnyre, közte három 2000 méter fölötti cél. Az idei Tour és a királyetap - a 19. szakasz - legmagasabb pontja a 2770 méter magas Col d'Iseran lesz.Az összetett ezen és a 20., utolsó előtti szakaszon dőlhet el, amely 33 kilométeres hegymenet végén a 2365 méteres Val Thorens-on ér véget. A Tour de France idén ünnepli a sárga trikó bevezetésének századik évfordulóját, így szakaszról szakaszra egyedi díszítésű mezt ölthet magára az összetett éllovasa. Ezeken a viadal történetének híres hegyei, a Tourhoz kapcsolódó épületek vagy épp a francia körverseny legendás bajnokai jelennek meg: a brüsszeli első szakasz győztese másnap az Atomium képével díszített mezt viselhet. A július 28-i párizsi befutó után a 2019-es Tour de France győztese a Diadalívet ábrázoló sárga trikót vesz majd át. Az idei francia körversenyen 22 csapat 176 versenyzője áll rajthoz, hogy teljesítse a 3460 kilométeres össztávot.