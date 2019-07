Tour de France - Pinot a hegyekben támadásba lendül

A francia kerekes a viadal első hetén nagyszerűen versenyzett, az emelkedőkön erős volt, és a könnyűnek tűnő hétfői sík szakaszt 20 másodperces előnnyel kezdte meg a címvédő Geraint Thomasszal szemben. A Saint-Flour és Albi közötti 217,5 kilométeres etapon azonban 34 kilométerrel a cél előtt csapatával - és több, az összetettben is esélyes versenytársával együtt - figyelmetlen volt, amikor a sárga trikós Julian Alaphilippe a nagy oldalszélben tempót váltott a főmezőny elején. Pinot leszakadt, és végül 1:40 perc hátránnyal ért célba honfitársa és Thomas mögött.



"Frusztrált vagyok, dühös, haragos" - nyilatkozta szerda reggel az összetett 11. helyére visszacsúszó hazai kedvenc, hozzátéve ugyanakkor, hogy erősnek érzi magát, és a hegyekben támadni fog. "A lábaimban megvan a szükséges erő, alig várom már a szombati szakaszt."



A keddi szünnap után szerdán az Albi és Toulouse közötti 167 km-es sík szakaszt teljesíti a mezőny, mely csütörtöktől a Pireneusokban teker. Pinot várhatóan már aznap támadhat a két komolyabb emelkedővel nehezített, Toulouse és Bagneres-de-Bigorre közötti 210 km-es szakaszon, amire szüksége lesz, mert a pénteki nap megint nem neki kedvez. A 27 kilométeres egyéni időfutamon ugyanis minden bizonnyal nőni fog a hátránya Thomasszal szemben.



Pinot a nyilatkozata alapján a szombati napon lát nagy esélyt arra, hogy a különbségen komolyan faragjon, amikor a Tarbes-ból induló 117 kilométeres etap a legendás Tourmalet csúcson zárul. A 2115 méter magasan fekvő célig 19 kilométeres, 7,4 százalékos emelkedőt kell leküzdenie a versenyzőknek, akiknek azt megelőzően ráadásul a Col de Soulor hegy 12 kilométeres, 7,8 százalékos meredekségű kaptatóját is meg kell mászniuk.



A francia sportoló helyzete nem kedvező, de a jövő vasárnapi zárásig még a szombati "királyetapon" kívül is több olyan szakasz van, melyen támadhat, a kerekesek ugyanis még vasárnap is a Pireneus hegyei között tekernek, az utolsó héten pedig az Alpokban csütörtökön, pénteken és szombaton is kemény hegyi szakaszokat kell teljesíteniük.



"Ne írják még meg a nekrológunkat. Látják majd még néhányszor ezen a versenyen is a zseniális Thibaut Pinot-t" - nyilatkozta Marc Madiot, a Groupama-FDJ csapat vezetője.