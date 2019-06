Torna - hagyományteremtő Győr Open

Meizner Emili felemás korláton, mellette Farkas András edző. Fotók: H. Baranyai Edina

A résztvevők elégedettek voltak a színvonallal és a rendezés körülményeivel is. Torna Papp GyőzőA győri Olimpiai Sportközpontban az elmúlt hétvégén rendezték meg az I. Győr Opent, amelyen hét ország versenyzői indultak. Négy korosztályban a házigazda GYAC-on kívül angol, egyesült arab emírségekbeli, román, cseh, osztrák és izlandi fiatalok szerepeltek a szereken."Ideális versenyhelyszín volt az Olimpiai Sportközpont, a vendégeink is nagyon elégedetten nyilatkoztak a tapasztalataikról – kezdi Farkas András, a GYAC edzője, a verseny főszervezője. – Volt olyan, aki egyenesen egy Európa-bajnokság színvonalához hasonlította a rendezést, amit én azért enyhe túlzásnak érzek.Az tény, hogy Borkai Zsolt, Győr polgármestere – aki megnyitotta az eseményt – és Röck Samu mesteredző is elégedettségének adott hangot. Kifejtették, hogy ennek a versenynek hagyományteremtő szándékkal a jövőben is folytatódni kell és ehhez a maguk részéről minden támogatást megadnak.A viadal visszhangjára jellemző, hogy azt követően a szervező-edző közösségi oldalát ellepték a résztvevők köszönő és gratuláló üzenetei. Örvendetes volt számukra is a remek hangulatú, telt házas viadal."A román csapatot a repülőtéren a nemzeti televízió stábja is fogadta és riportot készített velük a győri versenyről. Az idei induló országok egyébként már jelezték is részvételüket a következő évi openre. Ezek is erőt adnak nekem – említi Farkas András, aki a győri versenyzők eredményeivel különösen elégedett lehetett: – Sok szép érmet szereztünk, értékes helyezéseket gyűjtöttünk, ezek is igazolják, hogy a munkában jó úton járunk."A GYAC versenyzőinek eredményei az I. Győr Openen:2010/09, "A" kategória, egyéni összetett: 4. Polgár Hanna, 5. Fekete Sára (korláton 1.). Tóth-Prépost Petra gerendán 3. és Pethő Emese ugrásban 3. 2010/09, "B" kategória, egyéni összetett: 2. Török Noémi (talajon 1., korláton 2.), 5. Nagy Kármen (talajon 2.), 6. Detrik Nárcisz (korláton 3.).2008/07, "B" kategória, egyéni összetett: 5. Nagy Fruzsina (korláton 1.), 6. Czuczor Enikő (ugráson 1., talajon 2.).2006/05, "A" kategória, egyéni összetett: 1. Czelter Vivien (gerendán 1., korláton 1., ugrásban 3., talajon 3.), 2. Bársony Bertilla (ugrásban 1., talajon 1.), 4. Algács Kornélia (ugrásban 2., korláton 3.).2006/05, "B" kategória, egyéni összetett: 3. Kovács Piroska. 2004/03, "B" kategória, egyéni összetett: 4. Nagy Diána (ugrásban 3., korláton 3.).