Torna - Győri aranyérmek

Fehér Nóra kétszer is a dobogó tetejére állhatott a hétvégi szerbajnokságon.

Az első napon minden szeren más lett a győztes, győri szempontból jó hír, hogy felemás korláton a GYAC-os Fehér Nóra (13.100) nyakába került aranyérem.A férfiaknál talajon a szintén győri Kardos Botond (12.450) bronzérmes lett.Fehér Nóra így értékelte az első napi szereplését: „Ezen a versenyen még a tavalyi gyakorlatommal indultam, ugyanis ezt magabiztosan végre tudom hajtani. Egy plusz C elemet kellett betenni a végére, ami feldobta a kiinduló pontszámomat. Nagy öröm számomra, hogy élesben is jól sikerült ez a gyakorlat."A második napon is remekelt Fehér, hiszen gerendán megszerezte második aranyérmét a hétvégén (12.900).A férfiaknál ugrásban Kardos Botond (12.650) szerezte meg az aranyat. Nyújtón Kardos (12.900) egy második hellyel is gazdagodott.Kardos Botond értékelése: „Nem vagyok elégedett a hétvégi teljesítményemmel, ugyanis a váll-, illetve nyaksérülésem sok mindenben meggátolt. Ezzel együtt örülök, hogy ugrásban sikerült diadalmaskodnom."Fehér Nóra a második aranyérmét így értékelte: „Gerendán változtattam a kötésekben, ennek köszönhetően sikerült begyűjteni az aranyérmet annak ellenére, hogy tartottam a szertől. Nagyon boldog vagyok az első hely miatt, különösen, hogy a hétvégén ez volt a második bajnoki címem."