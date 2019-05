Top 30-ban a férfi világranglistán - Györe László közel a legjobbakhoz - videó, fotók

Györe László a legfrissebb világranglistán már a top 30 tagja.

Balázs Attila 35 éves koráig folytatná



Pályafutása egyik legemlékezetesebb hete van Balázs Attila mögött. A GYAC színeiben szuperligát játszó teniszező úgy jutott a legjobb nyolc közé a budapesti tornán, hogy legyőzte azt az ausztrál John Millmant is, aki tavaly Roger Federert búcsúztatta a US Openen. „Óriási élmény volt játszani és kétszer győzni hazai közönség előtt, ebből erőt merítek az elkövetkező hónapokra. Szeretnék még több évig, akár 35 éves koromig profi szinten teniszezni. Ehhez az kell, hogy a jövőben jobban figyeljek a testemre és elkerüljenek a sérülések" - mondta lapunknak Balázs Attila. Hozzátette: örült annak, hogy győri barátai közül többen szurkoltak neki a budapesti versenyen.

"Szeretek Budapesten játszani, ez az egyik kedvenc versenyem. Remélem, túl tudom szárnyalni a két évvel ezelőtti teljesítményemet. Akkor életemben először elődöntőt vívhattam 250-es ATP-versenyen a magyar fővárosban" - mondta Györe László közvetlenül azután, hogy kemény, fárasztó meccsen győzött a negyeddöntőben. A szerb színekben versenyző vajdasági magyar játékosnak a végállomást ezúttal is az elődöntő jelentette Budapesten. A későbbi tornagyőztes olasz Berrettinivel ő sem bírt a legjobb négy között.Február vége óta Györe László is tornagyőztesnek mondhatja magát. Az 500-as riói tornán úgy emelhette a magasba a trófeát, hogy a szupertehetséges kanadai tinédzser, Felix Auger Aliassime ellen diadalmaskodott. Azóta Györe átértékelte a céljait. "Szeretnék idén még egy ATP-versenyt nyerni, és akkor lennék elégedett, ha az évet a top 20-ban fejezném be. Az 500-es riói verseny megnyerése nagy önbizalmat ad. Tudom, hogy a legjobbak ellen is van keresnivalóm akár az 1000-es tornákon, akár a Grand Slameken" - mondta a Kisalföldnek Györe László.Pedig a zentai fiatalember karrierjének kezdete messze áll az "átlagos" profi teniszező pályafutásoktól. Ő nem napsütötte floridai, kaliforniai vagy dél-spanyolországi teniszakadémiákon edződött, mint a mezőny jelentős része. Három-négy szabadtéri salakos pálya, télen fűtés nélküli fogvacogtató bútorgyár – ilyen spártai edzéshelyszínek jellemezték Györe László gyerek- és fiatalkorát. "Ehhez valószínűleg kicsit őrültnek kellett lennünk, édesapámnak és nekem is. Elég őrült volt az a gondolat, hogy vajdasági kisvárosból indulva egy nap a világ száz legjobb teniszezője közé kerülök" - nyilatkozta korábban. Nos, a 23 éves teniszező a legfrissebb világranglistán már a 29. helyen áll.Györe László jelenlegi sikereit sem édesanyja, sem édesapja nem érhette meg – mindketten rákban hunytak el. A riói tornagyőzelem után megindító beszédet mondott. "Nem ismerek egy teniszezőt sem, aki hasonlón átment. Én szeretnék lenni az a srác, aki inspirálja a többieket, hogy mindezek után is lehet valaki sikeres" - mondta könnyeivel küszködve. Emlékezetes beszéde futótűzként terjedt a világhálón, olyan sztárok osztották meg, mint Novak Djokovics vagy Nick Kyrgios."Szóba került már, hogy Novak Djokoviccsal együtt játsszon párosban a tokiói olimpián?" - kérdeztük Györe Lászlótól, aki udvariasan annyit válaszolt: "másfél év van az ötkarikás játékokig, egyelőre nem tekintek ennyire előre". Ha ilyen ütemben fejlődik, lehet létjogosultsága a párosnak a világelsővel. Főleg annak tükrében, hogy a szerb világsztárnak egyelőre nincs olimpiai érme. Így Djokovics feltehetően minden esélyt meg fog ragadni, hogy pótolja a "hiányt" trófeagyűjteményéből, azaz párosban is ütőt ragad a japán fővárosban jövőre.