Tokió 2020 - A MOB elnöke a riói létszámmal és eredménnyel elégedett lenne

A MOB elnöke az MTI-nek azt mondta, bár az idei év elején időszerű a kvóták számát illető célkitűzésről beszélni, ők egyelőre nem határoztak meg konkrét számot.



"Nincs rajtunk kényszer ezzel kapcsolatban, mégpedig azért, mert nagyjából tudjuk, hogy mit szeretnénk" - jelentette ki a 47 éves sportvezető. Emlékeztetett, hogy vitorlázásban van már két magyar kvóta, végeredményben pedig a riói létszámhoz hasonló csapatban gondolkodnak. "Azért is képlékeny ez a kérdés, mert a csapasportágakban, még azokban is, amelyekben hagyományosan sikeresek vagyunk, nagyon nehéz kijutni az olimpiára, ugyanakkor ezek nagy mértékben hatnak a küldöttség létszámára" - mondta.



Kulcsár Krisztián a riói nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzéremről, amellyel Magyarország a 12. helyen zárt az összesített éremtáblázaton, úgy vélekedett, "ez egy tízmilliós országtól gyönyörű eredmény", ugyanakkor tény, hogy aranyérmeket mindössze három sportágban sikerült szerezni.



"Mi nagyon szeretnénk, ha az érmek, különösen az aranyak több sportág között oszlanának meg, ha azonban tisztán matematikai szempontból nézzük, akkor a Rióban megnyert aranyak számával Tokióban is kifejezetten elégedett lennék" - fogalmazott a MOB-elnök. Hangsúlyozta: az olimpiai sportágakban általában évente van világbajnokság, ezeken 2017-ben és 2018-ban is négy aranyérmet szereztek a magyar sportolók. "Mindezt úgy, hogy ebben van egy átfedés, hiszen a női kajaknégyes tavaly megvédte az egy évvel korábban nyert vb-címét" - tette hozzá.



A kétszeres olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó arról is beszélt, hogy korábban soha nem volt az olimpiát megelőző évben annyi hazai rendezésű kvalifikációs verseny, mint az idén. Hozzátette, amióta a kormány stratégiai ágazattá nyilvánította ezt a sportot, valóban soha nem látott mennyiségű anyagi forrás áramlik a sportba.



"A közvélemény részéről természetesen nem indokolatlan, ha azt várja, hogy a pénzügyi lehetőségek bővülése az eredményekben is mutatkozzon meg. Ugyanakkor nagyon szép és ideális világban élnénk, ha a dolgok úgy működnének, hogy ha valamibe sok pénzt teszünk, akkor az már ettől önmagában hozza az eredményt" - jelentette ki a MOB-elnök.



Kulcsár Krisztián úgy fogalmazott, a MOB és a sportért felelős államtitkárság is "sokat tesz azért, hogy a rendelkezésre álló források javuló eredmények eléréséhez vezessenek". Kiemelte, a MOB elsősorban abban tud segíteni, hogy a nemzetközi, a hazai szövetségi, valamint egyesületi szinten is igyekszik megteremteni a lehető legideálisabb körülményeket a sportolók számára mind a felkészülés, mind pedig az olimpiai szereplés szempontjából.



A MOB elnöke azt mondta, a szervezet szakemberei többször is jártak már Tokióban, ahol a létesítmények, az olimpiai falu és a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések aktuális állapotát is meg tudták tekinteni.



"Van, amivel jól állnak a japánok, de olyan is akad, amivel nem állnak annyira jól. Ugyanakkor nincs bennem kétség arra vonatkozóan, hogy a házigazdák tökéletesen meg tudják rendezni jövőre az olimpiát" - jelentette ki a sportvezető. Másrészt hozzátette, hogy az éghajlati adottságok például okozhatnak nehézségeket, mivel július második felében 95 százalék feletti páratartalom jellemző Tokióban és környékén, és vannak olyan sportágak, amelyekben ez jelentős tényező.