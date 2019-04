Tobzódhatunk a nemzetközi sportversenyekben az idén Magyarországon - Több mint 120-at rendeznek

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerdán a budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, "kiemelt cél, hogy Magyarország minél több nemzetközi sporteseménynek adjon otthont", mert ezzel a hazai sportszakmai munkát, a sportolókat és a szakembereket is támogatják, valamint Magyarországot és a magyar városokat a televíziós közvetítéseknek is köszönhetően "meg tudjuk mutatni a világnak."



Mint mondta, ma már tendencia, hogy évről évre egyre több kiemelt sporteseményt rendezhet meg az ország, ehhez viszont elengedhetetlen feltétel volt, hogy a korábbi magyarországi nemzetközi versenyeken tökéletes rendezéssel találkozzanak a résztvevők.



"A nemzetközi sportági szakszövetségek és a nemzetközi sportvilág bizalmát elnyertük, sorra hozhatjuk el Magyarországra a kiemelt eseményeket, amelyek közül az idén kiemelkedik az egyéni asztalitenisz-, a kajak-kenu, a vívó-, valamint az öttusa-világbajnokság" - jelentette ki az államtitkár.



Szabó Tünde emlékeztetett arra, hogy a hétvégén kezdődik a női jégkorong-vb Budapesten, s ezen az eseményen kiemelt szerepet játszik a környezettudatos rendezés. A tornán a belépés ingyenes lesz, de támogatói jegyeket lehet majd vásárolni, az ebből befolyt összeget a szervezők jótékonysági célra ajánlják fel.



Kiemelte, hogy a versenyzők számára minden hazai világesemény plusz motivációt és lehetőséget jelent, ráadásul az ilyen rendezvényeknek köszönhetően megtörténik a sport infrastruktúrájának szélesítése és korszerűsítése, amellyel jelentős segítséget kapnak itthon a sportágak.



"A magyar közönségnek és az utánpótláskorú versenyzőknek szintén élményt jelent, hogy világsztárokkal találkoznak, a hazai utánpótlás-bázis pedig ennek köszönhetően növekedni tud" - mondta Szabó Tünde. Kiemelte az április 21-én kezdődő asztalitenisz egyéni vb-t, hangsúlyozva, hogy az esemény iránt óriási az érdeklődés, az összes bérlet, valamint a belépők nagy része is elkelt.



"Júliusban a BOK csarnokban rendezzük meg a vívó-vb-t előreláthatóan 15 ezer néző előtt, augusztusban pedig Szeged ad otthont a kajak-kenu vb-nek, amelyen a tokiói olimpiai kvóták 80 százalékát lehet megszerezni, a hazai szövetség pedig 40-50 ezer szurkolóra számít az öt nap alatt" - mondta az államtitkár. "Szeptemberben Budapesten öttusa vb lesz rengeteg versenyzővel és nézővel, valamint az Öttusa Családi Fesztivállal, és az azt kísérő kulturális és szórakoztató programokkal együtt."



Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy Magyarország történetének legnagyobb sportfejlesztése zajlott le az elmúlt közel 10 évben.



"Úgy gondolom, hogy 2010 óta nagyon komolyan megmozdult a magyar sport családja, pezsgő élet alakult ki, és hatalmas fejlődésen mentünk keresztül" - jelentette ki a játékosként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető.



"A kormány méltó helyre helyezte vissza a sportolók és a sportszakemberek megbecsülését, ennek köszönhetően elkezdődhettek a létesítményfejlesztések, amelyek hosszú távra lehetőséget biztosítottak arra, hogy Magyarország egyre több nemzetközi sportesemények adhasson otthont" - mondta Vári Attila.



Az MVLSZ elnöke kijelentette, az elmúlt években többek között a vizes-világbajnoksággal, a cselgáncs-vb-vel, valamint a birkózók világbajnokságával Magyarország magasra tette a mércét a nemzetközi sportesemények megrendezésének minőségét illetően.



"Hazai közönség előtt fantasztikus élmény szerepelni minden sportolónak, az itthoni események pedig a legfontosabb elemei az utánpótlás-képzésnek" - zárta beszédét Vári Attila.