Tíz gólos mosonmagyaróvári győzelem

Balogh Sándor utánpótlás edző értékelése:



Megterhelő sorozatban voltunk, hiszen szerdán és szombaton délután is ifjúsági bajnoki mérkőzést játszottunk. Így előre megterveztük a cseréink ütemét és ez tökéletesen működött is, mert jó ritmusban kézilabdáztunk. Kicsit döcögősebben kezdtük a mérkőzést és a védekezésünkben is voltak hibák, de az is egyértelműen látszott, hogy a SZESE játéka sokat javult az őszi mérkőzésünkhöz képest. Nálunk azonban a jó csapatjáték mellett, voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények is. Én azt gondolom, hogy a felnőtt keretből visszajátszó játékosainktól ez az elvárás és ezért most inkább a nagyon gólerősen kézilabdázó Szabó Csengét és az ügyesen irányító Mészáros Esztert szeretném kiemelni.

NB II. Észak-Nyugat női felnőtt 17. forduló, Mosonmagyaróvár, UFM Aréna2019.március 31., vasárnap, 11.00 óra. Játékvezetők: Gréczi Gergő – Koltai DánielMosonmagyaróvári KC U22:Dávida – Domokos 10 (1), Hudák E. 3, Szalai Zs. 7 (2), Paróczai, Márczy 6, Szabó Cs. 5Csere: Fritz N. (kapus), Lázár J. 5, Kovács P. 2, Fenesi 2, Fehér Á. 1, Mészáros E.Utánpótlás edző: Balogh SándorÖt nap alatt, három mérkőzést játszott az MKC korosztályos csapata, hiszen az U22 – es keretét, tulajdonképpen az ifjúsági játékosok alkotják. Így igazán elismerés méltó, hogy a fiatalok veretlenül játszották le ezeket a találkozókat, sőt vasárnap egy fölényes győzelmet arattak a győri egyetemisták ellen. A lányok tehát eredményesen és sokat kézilabdáztak ezen a hétvégén, ami a fejlődésük szempontjából a legfontosabb.