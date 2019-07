Termálban tartott csapat-összetartást a Credobus Mosonmagyaróvár - képriport

"A felkészülési időszak hajrájában mindenképpen szükség volt egy ilyen napra – mondja Király József, a Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzője. A csapat egy hónapja készül együtt és a játékosok becsülettel dolgoznak, így megérdemlik a pihenést. Teljesen kicserélődött a keretünk, de sikerült jó szellemiségű, dolgozni és focizni tudó és akaró csapatot összeállítani, ahol vannak bizonyítani akaró rutinos rókák és sikeréhes fiatalok is. A fiúkon úgy láttam, hogy élvezték a programot és arra is volt lehetőségük, hogy egy kicsit jobban megismerjék egymást.""Keményen készülünk az augusztus 4-én rajtoló bajnokságra, így mindenkinek jól esett egy kis kikapcsolódás – ezt már Laki Balázs mondja, a Credobus Mosonmagyaróvár csapatkapitánya. Úsztunk, fürödtünk és egy közös ebédet is elfogyasztottunk, így volt kerek a nap. Várjuk már a Ménfőcsanak elleni rajtot, de addig is készülünk tovább. Holnaptól újra teljes erőbedobással edzünk, mert tudjuk, hogy az elvégzett munkának meglesz az eredménye."Az óvári termálban eltöltött nap után pénteken újabb edzés, szombaton pedig az utolsó edzőmérkőzés vár a Credobus Mosonmagyaróvárra, amelynek szombaton 11 órakor az osztrák Admira második csapat lesz az ellenfele a Wittman Antal Parkban.