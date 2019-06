Teke - Bajnokverés, fájó vereségek Sopronban

Ötödik lett a Sörgurítók.

Weinacht Jánossal, a csapat szakmai vezetőjével értékeltük az évadot, és a közeljövőt is érintettük.A korábban korosztályos válogatottak szövetségi kapitányaként szép nemzetközi sikereket is elért szakember lapunknak elmondta: a csapat elég hullámzóan szerepelt az előző évadban.A bajnokságot végül megnyerő Köfém gárdáját oda-vissza legyőzte a soproni legénység, ám a kilenc vereségéből négyet is hazai pályán szenvedett el, középcsapatok ellen hullajtott értékes pontokat. Ami ezenfelül hátráltatta a csapatot a jobb eredmény elérésében, hogy az igazán szoros, pár fán múló mérkőzésein alulmaradt, ráadásul a gárda a hosszú téli szünet – amikor az ünnepek alatt hosszabb időn át zárva volt a pálya, s az év elején szinte új alapozást kellett végezni – után „beragadt".Weinacht János szerint ezen hátráltató tényezők nélkül simán dobogós lehetett volna a társaság. Hozzátette: több edzéslehetőséggel – amely részben azért, mert szinte az összes soproni tekecsapat a Győri úti panelpályán készül, részben pedig azért, mert a játékosok munka mellett tekéznek, nem jött össze – stabilabb, kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújthatott volna az együttes. Ami pozitívum, hogy a fiatalok szépen jönnek fel, folyamatosan fejlődnek.Ami biztosnak tűnik, hogy a következő évadban a csapat egyik meghatározó játékosa, Ambrus Gergő Ausztriában játszik, tehát gyengül az együttes. A szakvezető szerint jó lenne erősíteni, s lenne is az alsóbb osztályú soproni tekecsapatokban néhány NB I-es szintű versenyző, ám kérdés, ki lenne hajlandó a hétvégéit egy-egy távoli túrára feláldozni. Ráadásul Weinacht János inkább a nevelőmunka, mint a kész játékosok igazolásának híve.A csapat, ha a sörgyártól már évek óta nem is, Sopron városától kap támogatást. Ez nagyjából a mérkőzésekre való utazások fedezésére elég. Országos szinten nagy a felháborodás a sportágban, mert a szövetség a duplájára akarja emelni a versenyengedélyek díját, ami tovább nehezítheti a helyzetet.A jövő hét végén rendezendő SÜH-kupán fiatalokkal képviselteti magát a Sörgurítók csapata. Weinacht kiemelte: remekül illene a bajnokságra való felkészülésbe, ha sikerülne „feléleszteni" Sopronban a sportágban régen jeles eseménynek számító, augusztus 20. környékén rendezett Fertő-kupát, amelyen nem sokkal a szeptemberi bajnoki rajt előtt felmérhetnék a versenyzők, hol is tartanak.Hogy sikerül-e megrendezni a sportszakmailag roppant hasznos viadalt, az elsősorban attól függ, sikerül-e megfelelő támogatókat találni, hogy a támogatásból a díjakat, serlegeket, kupákat megvásárolják a szervezők.