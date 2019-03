Te szedd! - Az MKC idén is segített szebbé tenni Mosonmagyaróvárt

Március 21-e és 23-a között idén is megrendezik a „Te szedd!" elnevezésű országos szemétgyűjtési akciót.A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club minden évben csatlakozik a kezdeményezéshez, melynek jelmondata: Önkéntesen a tiszta Magyarországért! Az akció országos szinten is nagy népszerűségnek örvend, ezt mutatja, hogy évről évre többen vesznek részt a települések komfortosabbá tételében.Mosonmagyaróváron is több intézmény, civil szervezet, iskola, és magánszemély segít megtisztítani a várost. Az MKC-s lányok minden évben kiveszik a részüket egy-egy terület szebbé varázsolásából. Idén a Gorkij utca és a Terv utca egy részén gyűjtötték az elszórt szemetet.„Minden évben jövünk és segítünk – mondja Dányi Bernadett, a csapat kapusa. Ez egy remek program a csapatnak, hiszen a jó ügy érdekében együtt teszünk valamit a városért. A csapatösszetartás szempontjából is fontosak az ilyen események, és persze az is elengedhetetlen, hogy példát mutassunk az embereknek."„Olyan sok szeretet és támogatást kapunk ettől a várostól, hogy azt gondoljuk, az a minimum, hogy ha tudunk, akkor segítünk – veszi át a szót Lencse Gyula, az MKC klubigazgatója. A pályán és azon kívül is példát kell mutatnunk, és persze nekünk is öröm, hogy kivesszük a részünket a város megtisztításából. A lányok jókedvűen és mosolyogva álltak a feladathoz, örülök, hogy ők is fontosnak tartják az ilyen akciókat."