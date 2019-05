Szervátültetett betegek készülnek az UltraBalatonra

Várhatóan új magyar rekordot állítanak fel azok a „Hősök", akik korábbi dializáltként vagy szervátültetettként, a világ vezető gyártójaként és szolgáltatójaként ismert Fresenius Medical Care csapatainak tagjaiként, szintidőre igyekeznek teljesíteni a május 10. és 12. között megrendezett XIII. NN Ultrabalatonon a 221 kilométeres távot. Forrás: eventyas.com

Ezen a hétvégén különleges eseményre készül a Magyar Szervátültetettek Szövetsége: a világon egyedülálló módon 40 szervátültetett és 2 dializált futóból álló csapat rajtol el szombaton reggel 07 órakor Balatonfüredről, akik váltóban szeretnék teljesíteni az UltraBalaton futás 221 km-es távját.Az esemény egyúttal egy Magyar Rekord kísérlet is lesz. A céljuk, hogy megmutassák, ők is élhetnek teljes életet, valamint hogy támogatást és adományokat gyűjtsenek a Szövetség új életre felkészítő programjához, amely 5 év után támogatás hiányában leállt.Van közöttük szívátültetett, tüdőtranszplantált, vese- és májátültetett és művesekezelt futó is, valamint kombinált szervátültetettek, akik közül van, aki 21 km-t fut, van aki kettőt.A csapat legfiatalabb tagja egy 14 éves veseátültetett, a leghosszabb távot egy fiatal férfi kombinált tüdő- és májtranszplantáltként vállalta be."Próbált Ön már új életet kezdeni? És szó szerint értve? Amikor már nincs alternatíva, mert elfogy a levegő, vagy nem ver a szív? A szervátültetés életet ment, de az új élethez új életforma kell, és ezt meg kell tanulni. Erre készíti fel sorstársait adományokból és támogatásokból a Magyar Szervátültetettek Szövetség ingyenes Képzett Beteg Programja, melyre a sportolók gyűjtenek."Kiadó: Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége