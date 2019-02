Szerb vízilabdázókra támadtak horvát huligánok Splitben

A történteket a horvát kormány is elítélte. Az eset miatt elhalasztották az esti regionális vízilabdaliga-mérkőzést, amelyen a Crvena Zvezdát a Mornar fogadta volna. A támadás szombaton délután történt. A szerb klub négy játékosa egy kávézóban ült Split központjában, amikor hozzájuk lépet öt horvát fiatalember, akik azt követelték tőlük, hogy vegyék le a melegítőiket, mert azokon látható volt a szerb klub jelzése.



Miután a sportolók megtagadták ezt, dulakodás kezdődött, majd vasrudak kerültek elő. Igor Milojevic, a Crvena Zvezda vízilabdacsapatának igazgatója a szerb sajtónak később úgy nyilatkozott, hogy a játékosok nem provokálták a helyieket. Aleksandro Kralj, aki a támadók elől a tengerbe ugrott, orrsérülést szenvedett, Dusan Vasic a hátán sérült meg, Milos Maksimovicot pedig a lábán ütötték meg. A horvát napilap szégyenletes esetnek nevezte a történteket. A beszámoló szerint három játékosnak sikerült eljutnia a szállodába, a negyedik játékos, aki a tengerbe menekült, addig nem akart kijönni onnan, még oda nem ér a rendőrség. Majd miután többen is a partról azt skandálták, hogy "vedd le, vedd le!" levette felsőjét, és mégis megpróbált kijutni a partra. A vízilabdázónak egy tinédzser lány segített kimászni a partra. Számos bámészkodó passzív szemlélője volt az esetnek, és inkább felvételeket készített mobiltelefonjával - írta a lap.



Marko Milic kormányszóvivő a Hina horvát hírügynökségnek azt mondta: a horvát kormány a leghatározottabban elítéli a történteket. Hozzátette: a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy elfogják ennek a barbár tettnek az elkövetőit. A házigazda spliti Mornar csapata és több horvát sportoló is élesen elítélte a Crvena Zvezda játékosai elleni támadást. A Szerb Vízilabda Szövetség (VSS) és a Crvena Zvezda vezetősége bejelentette, hogy a támadás miatt a jövőben a biztonsági intézkedések megerősítését kérik azon szerb klubok és válogatottak számára, amelyek Horvátországban vendégszerepelnek majd