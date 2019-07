Szép emlékeket őriz a magyar társakról

Joaquim Melo is megemlékezett Szabó Józsefről. A gönyűi Szabó József-emléktornán a Sporting-öregfiúk csapatának legidősebb tagja, az idén hetvenéves Joaquim Melo 1981 és 1983 között csapattársa volt többek közt a magyar válogatott kapusainak, Mészáros Ferencnek és Katzirtz Bélának. A kiváló hálóőr négy évig erősítette a lisszaboni együttest, s elismerően nyilatkozott a Portugáliában nagy tiszteletnek örvendő Szabó Józsefről.

„Minden Sporting-játékos és a klubnál dolgozó személy nagyon hálás Szabó Józsefnek, mert óriási hatással volt a portugál labdarúgás fejlődésére. Ez a tisztelet az, ami miatt eljöttünk erre a tornára – mondta a hálóőr.

– Fantasztikusan érezzük magunkat Gönyűn, ahol úgy fogadtak minket, mint valami hercegeket vagy uraságokat, amit nagyon köszönünk a helyieknek."



A korábbi válogatott játékos nagy találkozása korábbi csapattársaival sajnos elmaradt a hétvégén.

„Betegsége miatt sajnos nem találkoztunk Mészárossal. Katzirtz pedig a szabadságát tölti a családjával, de küldött egy levelet, amiben üdvözölt és sajnálatát fejezte ki, hogy nem ölelhetjük meg egymást – folytatta Melo, aki a közösen eltöltött évekről is mesélt. – Különböző volt a kapcsolatom a két játékossal, Mészárossal valamivel bensőségesebb. Nagyon jó barátok voltunk, a családjaink összejártak és rendszeresen kártyáztunk vagy buliztunk együtt.



A játékosok között egyébként meg volt ez az összetartás. Hetente legalább kétszer találkoztak a csapattagok, s mentünk közösen ebédelni vagy vacsorázni és ilyenkor mindenkit elkísért a család is. Nagyon erős volt az összetartás – nyilatkozta a portugál, aki Mészáros Ferenccel az 1981/1982-es szezonban bajnoki címnek is örülhetett. – Mészáros volt az első számú kapus, és ha bármi problémája volt, akkor én ugrottam be helyette. Nagyon jó játékos volt. Portugáliában egyébként úgy gondolják, hogy a két magyar közt kvalitásban voltak különbségek. Katzirtz mellett több lehetőséget kaptam, míg Mészárosnak én voltam a cseréje. Akkoriban angol edzőnk volt Malcolm Allison személyében, aki Mészárost nemcsak a Sporting, de a világ legjobb kapusának tartotta" – mondta Joaquim Melo, aki hetvenéves kora ellenére is óriási bravúrokat mutatott be a gönyűi játéktéren.