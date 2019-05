Szabadidősport - Sportrajongás ötvenen túl is

A mosonmagyaróvári villamos üzemmérnök szabadkozik, hogy nem is olyan különleges, amiket ő tesz, pedig fizikai aktivitását még a huszonévesek közül is sokan megirigyelhetnék.



Dovánczki Imre 51 esztendős, a mosonmagyaróvári Strucc Futóklub tagja, aki annak idején egy barátja kérésére szegődött hozzá edzőpartnernek. A kezdeti időkben még 4–5 sportpályányi kör megtétele is megterhelő volt számára, aztán hamar belelendült: sorra pipálta ki a félmaratonokat, sőt, a 42 kilométeres távot is négy versenyen megtette.



Barátaival hetente egyszer eljár tekézni s tizenöt éve saját lovának nyergébe pattanhat. A gyönyörű, barna kancának, Pitének, igazán jó sora van: gazdája valódi paradicsomi környezetet teremtett számára. Az istállója, a kifutója Imre kertjének végében található, így napjában többször is találkozhatnak. Indult vele a Nemzeti Vágtán is.

A magyaróvári férfi mindennapjaihoz az asztalitenisz is hozzátartozik. Ha választani kellene, hogy melyik általa űzött sport található a szívében az első helyen, akkor ő gondolkodás nélkül a pingpongot mondaná. Egy idő után úgy érezte, hogy nem elegendő számára a heti egy edzés. Gondolt egy merészet, és házának szobáiból kettőt „feláldozott" a hobbija oltárán. A középső falat kivette, versenyasztalt, hálót és adogatógépet is elhelyezett oda, így aztán bármikor hódolhat a legnagyobb szenvedélyének.



Dovánczki Imrét túl az ötödik X-en is feltölti energiával a sokfajta sportolás. Ezért, úgy tervezi, hogy soha nem hagyja abba.