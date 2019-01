Stark Pétert visszavették, újra az ETO-ban edző

Nagy vihart kavart a klub szurkolóinak körében Stark Péter menesztése.



Az ETO NB II-es csapatánál másodedzőként dolgozó Starkkal a múlt hét végén Az ETO NB II-es csapatánál másodedzőként dolgozó Starkkal a múlt hét végén anyagi okokra hivatkozva bontott szerződést a klub vezetősége.



A volt válogatott játékos lapunknak úgy nyilatkozott, meglepődött, de tudomásul vette a klub döntését.



Ugyanakkor elárulta: civil foglalkozás után kell néznie, mert egyedül neveli két kiskorú gyermekét. Azt mondta, ha kell, csomagfutár lesz Bécsben, de az is elképzelhető, hogy fuvarozói munkát vállal. ​Stark Péter visszatérhet egykori klubjába, hétfőtől az ETO egyik utánpótláscsapatának az edzője lesz. Fotó: P. Á. A volt válogatott játékos, meglepődött, de tudomásul vette a klub döntését.Ugyanakkor elárulta: civil foglalkozás után kell néznie, mert egyedül neveli két kiskorú gyermekét. Azt mondta, ha kell, csomagfutár lesz Bécsben, de az is elképzelhető, hogy fuvarozói munkát vállal.

Nos, úgy fest, a nemzeti együttesben tizenkilenc alkalommal szereplő volt labdarúgónak nem kell a volán mögé ülnie. Klubja ugyanis visszaveszi az egykori játékost.



„Szerda este Soós Imre ügyvezető előbb telefonon, majd személyesen is felkeresett, s elmondta, hogy a tulajdonos Mányi József szeretne találkozni velem, s hogy ugorjak be az ETO Parkba – mesélte érdeklődésünkre Stark Péter. – Természetesen odamentem, ahol a tulajdonos elmondta, a cikk után szembesült azzal, hogy milyen helyzetbe kerültem. Nem tudta, hogy egyedül nevelem a gyerekeimet. Ezért és amiatt, amit eddig az ETO-ért tettem, visszavesznek a klubhoz, ha úgy gondolom. Tisztelettel megköszöntem és elfogadtam az ajánlatot, hiszen ha megtehetném, de sajnos most nem tehetem meg, még társadalmi munkában is dolgoznék az ETO-ért" – fogalmazott Stark, aki – mivel B licences edzői képesítéssel rendelkezik – várhatóan az U14-es vagy annál fiatalabb korosztály trénere lehet.



Stark annyit tett még hozzá, szeretné megköszönni a győri szurkolók biztatását is.



„Szinte egész nap csörgött a telefonom, s rengetegen üzentek. Nagyon hálás vagyok nekik, s jó tudni, hogy ennyien állnak mögöttem."