Karácsony Gergely főpolgármester túszul ejtené a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot. És azzal fenyegetőzik, ha nem teljesítik a feltételeit, „kivégzi”. Hivatalosabban fogalmazva, holnapi ülésén arra kéri fel a fővárosi közgyűlést, hogy vonja vissza hozzájárulását a vb-rendezéshez. Mondjon nemet arra, amire már igent mondott. Ha egy ember válik szó- és szerződésszegővé, és őt ez cseppet sem zavarja, mert rendszeresen tesz így, az az ő baja, fogyatékossága. Meg a becsapott partneréé. Egy város, egy ország szerződésszegése azonban, ráadásul akkor, ha a világ a partnere, gyökeresen más ügy.

Nem szokásom e hasábokon, sport témájú jegyzetben beleártani magam a politikába, de ez nem is az. Több is, kevesebb is annál. Ez zsarolás. Amelynek Karácsony szerint a kiindulási alapja, a tétje a Fudan Egyetem, amiről lehet is, kell is polemizálni. Csakhogy nem az atlétikai vb kapcsán, mert a kettőnek semmi köze egymáshoz. Ilyen erővel az is lehetne a fenyegetés tárgya, hogy aláaknázták az Erzsébet hidat, és ha szükségesnek ítélik, felrobbantják. Ez persze eszement ötlet lenne – csakúgy, mint kihátrálni az atlétikai vb-ből. A kettő közti különbség aktuális témánk szempontjából annyi, hogy míg Karácsony valószínűleg nem gondolja, hogy az Erzsébet híd a „miénk” vagy az „övék”, hanem általános logikájával szembemenve elismeri, hogy az közös érték, az atlétikai vb esetében nem jutott el idáig. Ezért nem túl sok sikerrel kecsegtető kísérletet teszünk arra, hogy ebben segítsünk neki.

A nyári olimpia és a labdarúgó-vb után az atlétikai vb – a téli olimpiával és a futball-Eb-vel versenyben – a világ harmadik legrangosabb sporteseménye.

Gyakorlatilag a földkerekség összes országában figyelemmel kísérik, nem véletlen, hogy az előző négy alkalommal Moszkva, Peking, London és Doha volt a házigazda. Ám amíg az orosz, a kínai és a brit fővárost a majdnem nyolcmilliárdos emberiség szinte minden egyes tagja be tudja tájolni, addig Budapest hozzájuk képest még mindig rejtett gyöngyszem. Ahhoz, hogy a nagyvilág szeme elé tárjuk, egy rangos sportesemény a legkiválóbb alkalom; mint a Forma–1, a 2017-es vizes vb, az idei labdarúgó-Eb. Leginkább persze az olimpia, amelynek semmi máshoz nem mérhető esélyéről lemondtunk.

Most még él a remény. Először azért, mert a fővárosi közgyűlés talán bölcsebb, mint a főpolgármester. Másodszor azért, mert ha, ne adj’ isten, mégsem, Budapest mégis az ország része.