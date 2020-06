Úgy tűnik, ha még megszorításokkal is, de újra élet költözik a sportvilágba, a sportpályákra, az uszodákba. Például a „nagy” focibajnokságok elindultak, a honi vízilabdában osztályozót vívnak az élvonalba jutásért. Az atlétikai pályákon is egyre nagyobb a mozgolódás. A rendezők persze igyekeznek szinte mindenhol minimalizálni a járványveszélyt – lásd: üres vagy kellően foghíjas lelátók, illetve szigorú egészségügyi ellenőrzések, távolságtartás.

A jelentős sportesemények sorából – megrendezés szempontjából – egyértelműen a US Open, az amerikai nyílt teniszbajnokság emelkedik ki.

Eldőlt, vagy legalábbis eldőlni látszik, hogy augusztus vége és szeptember dereka között Flushing Meadowsban ismét püfölik majd a labdát a sportág képviselői, legjobbjai.

Apropó, a legjobbak? Nos, a hírek szerint csak éppen ők nem utaznak a tengerentúlra, a Grand Slam-sorozat negyedik állomására. A jelenleg világelső szerb Novak Djokovic és a másik topjátékos, a spanyol Rafael Nadal ugyanis – enyhén szólva is – aggodalmának adott hangot a torna megrendezésével kapcsolatban, és távolmaradását jelezte. A harmadik nagymenőnek, a svájci Roger Federernek gyakorlatilag nyilatkoznia sem kellett, mert sérülése miatt az ő fellépése kizárt.

Azaz, a három legvonzóbb név szinte biztosan hiányzik majd az amerikai tornáról. Persze, ha kongó lelátók előtt kell teniszezni, mondhatnánk, szinte majdnem mindegy, kit, kiket nem láthatnak élőben a nézők… Egyelőre a szervezők fejében is nagy még a zűrzavar. Ám annyira nem, hogy ne a biztonság élvezzen prioritást. Azt fontolgatják, hogy minden résztvevőt akár naponta is tesztelnek. Ami, lássuk be, azért meglehetősen macerás.

A sportág népszerűségének jót tesznek a rangos viadalok. Nekem azonban kétségeim vannak, éppen az esemény rangja felől. Különösen, ha a világ legjobbjai távol maradnak. Azt is elfogadom, hogy a legtöbb játékosnak „viszket” már a tenyere. Bizonyára a teniszütőszettjeik is glédában állnak a komódban, az ütőkön kellő „kiloponddal” feszülnek a húrok, és a teniszcsukák is rendben vannak. Talán éppen ezért, olyan vélemények is napvilágot láttak, hogy mind a tenisznek, mind a játékosok többségének az volna a jó, ha lenne US Open, merthogy bármilyenek is a körülmények, illő belevágni a szezonba. Érzékelhető, a férfimezőny tagjai között már most sincs egyetértés, miközben a hölgyek ez ügyben még meg sem szólaltak.

Magánvéleményem, hogy sztárok nélkül „felét sem” éri majd a US Open…