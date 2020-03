Az internetes böngésző szerint Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című karcolatát az angol, a német, a francia és az orosz mellett még legalább tíz nyelvre lefordították. Így elképzelhető, hogy az A rossz tanuló felel opust kivétel nélkül elolvasták a nemzetközi sportélet vezető figurái, mert a koronavírus sújtotta időkben e fejezet szellemében hozzák meg és teszik közhírré döntéseiket. Azzal a céllal, hogy határozottnak, minden tudás birtokosának tűnjenek, hogy csak még egy hétig, napig, percig őrizhessék a látszatot. Miközben halvány sejtelmük sincs, nem is lehet arról, amiről beszélnek: hogy mi vár rájuk, ránk, a sportra, az emberiségre; hogy ez a valami meddig tart, milyen mélységig hatol bele az életünkbe; és ha egyszer úrrá leszünk rajta, visszazökken-e még egyáltalán a régi kerékvágásába a világ.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke tíz napja még határozottan amellett érvelt, hogy a tokiói olimpia lemondása a legkevésbé tisztességes megoldás lenne a sportolókkal szemben, mert a 206 országból érkező 11 ezer induló álmát törné szét. Öt napja hasonló megingathatatlansággal voksolt a halasztásra, és már azt is tudni vélte, hogy a játékok megrendezésének új időpontja 2021 nyara lesz. Csakúgy, mint a szintén idén nyárról elmozdított labdarúgó-Európa-bajnokságé.

Induljunk ki abból a reményteli feltételezésből, hogy addigra sikerül leküzdeni a koronavírust és annak az életet, a gazdaságot bénító hatásait. Szerintem némi hurráoptimizmus szükségeltetik ehhez, de játsszunk el a gondolattal! Akkor jelen állás szerint 2021. július 23. és augusztus 8. között úszó- és vízilabda-világbajnokság zajlik majd; igaz, legalább az is Japánban, Fukuokában. Onnan csak át kellene ugrani Tokióba. Amint az befejeződik, már kezdődne is augusztus 6-án az atlétikai vb az Egyesült Államokban, Eugene városában, ahonnan viszont bajosabb átruccanni. A többi sportág különféle globális és kontinentális tornáit e helyütt nem is soroljuk fel. Általános jellemzőjük, hogy a döntéshozók igyekeznek mindegyikükkel kikerülni az olimpiát.

Amelyet a múlt héten éppenséggel utánuk, rájuk dobtak.

Már most nyilvánvaló tehát, hogy a 2021-re tervezett versenynaptár ebben a formájában még elborult elmével sem tűnhet tarthatónak. Akkor sem, ha mindenki beleszakad.

Ezért felesleges még arról nyilatkozgatni, mi mikor lesz. Egyelőre érjük be annyival, hogy napról napra az derül ki, mi mikor nem lesz.