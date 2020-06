Az persze nem igaz – még ha jól hangzik is –, hogy az Újpest az egyetlen klub, amelyik sohasem esett ki a labdarúgó NB I-ből, mert 1911-ben utolsóként NB II-esek lettek a lilák. De az is igaz, hogy a csapat azonnal visszakerült az élvonalba, és 1912 óta egyedüliként mindvégig meg is őrizte tagságát, s immár 2008 óta a legtöbb NB I-es mérkőzéssel büszkélkedő egylet, megelőzve az örök rivális FTC-t is.

No de most rezeg a léc, a már kieső helyen álló Pakssal azonos pontszámmal a tizedik helyen kullognak a lilák, a Kisvárdán elszenvedett 1–0-s vereség után – olyan pocsék meccs volt, amelynek a megnézését még hazaárulóknak vagy apagyilkosoknak sem rónám ki mellékbüntetésként.

Nebojsa Vignjevic vezetőedző közös megegyezéssel távozott, ráhagyva örökségként ezt a csődtömeget addigi segítőjére és honfitársára, Predrag Roganra. Hogy Roderick Duchatelet tulajdonos miért egy ismeretlen szerbbel próbálja benntartani csapatát, ahelyett, hogy egy lilavérű legendát, mondjuk Véber Györgyöt vagy Szanyó Károlyt kérné fel a hátralévő hét fordulóra, az egyike az Újpesten évek, sőt, évtizedek óta megfejtésre váró rejtélyeknek.

Mert a mostani vészhelyzet legalább három évtizedes szisztematikus romboló munka eredménye. Emlékszünk még Sólyom Sándorra, a kétes hírű brókerre, aki a kilencvenes években „szponzorálta” a klubot? Vagy Tolnai Sándorra, aki a kétezres években, egészen 2011-ig a piramisjáték elvén működtette a csapatot? Valóságos csoda, hogy ilyen háttérrel 1990-ben és 1998-ban bajnokságot tudott nyerni az Újpest.

Amikor Duchatelet 2011 őszén megvásárolta Tolnaitól egy euróért az Újpest FC-t – meg ráadásképpen a kft. sok száz milliós, talán milliárdos adósságát –, a IV. kerületi rajongók azt hitték, felvirradt a napjuk.

De nem. A belga mágnás nagyon fogja a pénzt, a csapat játékosállománya évről évre egyre silányabb, a piacképes labdarúgókat – például Enis Bardhit – a tulaj jó pénzért eladja, s a megyeri fizetési viszonyokat jól jellemzi, hogy a közelmúltban Feczesin Róbert háromszoros gázsiért szerződött át az NB II-es Vasasba.

A minap a 75 éves Noskó Ernő, a klub hétszeres bajnok legendája elcsukló hangon magyarázta, hogy az ő idejében az Újpest mai „sztárjai” a tartalék csapatba sem fértek volna be.

Kérdés, majdan az NB II szintjét megütik-e. Miért is ne eshetne ki az Újpest?!

Hiszen a Milantól kezdve a Juventuson és a Rangersen át a Fradiig megannyi márkás klub megjárta már a másod-, sőt, a negyedosztály purgatóriumát.