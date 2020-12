Nem bántam volna, és szerintem Marco Rossi sem, ha Daniele De Rossi hétfő este a 2022-es labdarúgó világbajnokság európai selejtezőcsoportjainak sorsolásakor az F csoportba húz be bennünket, a dánok és az osztrákok mellé, mert nem a valóságtól elrugaszkodott gondolat, hogy itt még az első helyért is versenyben lehettünk volna. Az I csoportban, az angolok és a lengyelek mellé kerülve ilyesmit merészség állítani, ám azért ne vessük el teljesen azt az eshetőséget, hogy válogatottunk ebben a selejtezősorozatban teszi majd fel az i-re a pontot.

Ha valaki a nyár végén azt mondja, nemhogy kijutunk az Eb-re a bolgárok és izlandiak legyőzésével, de még a Nemzetek Ligájában is csoportelsők leszünk az oroszok, a szerbek és törökök előtt, utóbbiakat oda-vissza verjük, és győzünk Belgrádban is; nos, jobb esetben az illetőt minimum megmosolyogják, de meglehet, hogy ápolóért kiáltanak.

Márpedig Eb-résztvevők lettünk, s a Nemzetek Ligájában feljutottunk az A divízióba, ennek alapján ott vagyunk kontinensünk legjobb tizenhat csapata között.

A vb-re kontinensünkről tizenhárom együttes mehet, ezt nézve nem is kellene már nagyon szűkíteni a kört, miért ne kerülhetnék be közéjük?

Nekünk is vannak nemzetközi szinten jegyzett játékosaink. A mértékadó Transfermarkt értékbecslésért felelős nemzetközi vezetője a minap a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a most 25 millió euróra taksált, 20 éves Szoboszlai Dominik értéke néhány éven belül a triplájára is nőhet, s a Bild értesülése szerint a Salzburg középpályását a minap Zinédine Zidane is felhívta telefonon, hogy a Real Madridba csábítsa.

A Bundesliga honlapja pedig a múlt hét végi Bayern München–RB Leipzig rangadót (3–3) úgy vezette fel, hogy Gulácsi Péter éppen olyan stabil kapus, mint az ellenfélnél Manuel Neuer. Bízzunk benne, hogy ezt majd a vb-selejtezőkön is bizonyítja.

Most amúgy felértékelődik, hogy a Nemzetek Ligájában csoportgyőztesek lettünk, mert ha a vb-selejtezős csoportunkban nem végzünk az első kettőben, jó eséllyel a 12 pótselejtezős csapat közé még bekerülhetünk, amelyek a még kiadó három helyért meccselnek. (A tíz csoportgyőztes automatikusan kijut a vb-re). Ha nem borul a papírforma, igazából csak azt kell kiszurkolnunk, hogy a dán, osztrák, skót, izraeli, feröeri, moldovai összetételű csoportban az osztrákok végezzenek legalább a második helyen. Ebben az esetben megnyílik számunkra a kiskapu a vb-re. De persze azért a főkaput se tévesszük teljesen szem elől.