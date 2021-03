A 20. század derekáig, sőt még azon is egy-két évtizeddel túl, nagyjából úgy harmincéves korig tartott egy-egy sportpályafutás. Aki túljutott a harmadik ikszen, azt a legtöbb klubnál már öregnek titulálták. A csapatfőnökök a legritkább esetben kötöttek velük újabb profi szerződést. Persze ez alól akkor is akadtak kivételek. Elég lenne egyetlen nevet említeni, az angol futballikont, Sir Stanley Matthewst, aki még ötvenévesen is hazája bajnokságának élvonalában kergette a labdát. De sokáig húzta a hokilegenda Bobby Hull is, pedig tudvalévő, hogy a jégkorong aztán végképp nem kisasszonysport.

Persze a sakk, a darts vagy a biliárd bizonyára nem veszi annyira igénybe a szervezetet, mint a kézilabda, az ökölvívás, a vízilabda, a hoki vagy a labdarúgás, és ezt a sort még bőven lehetne hosszabbítani. De a szizáltáblák előtt, a zöld posztón „hadakozva”, illetve a hatvannégy fekete-fehér mezőn űzhető sportok művelése korántsem annyira korfüggő. Bár igaz, a dartstáblához sem lépnek sétabottal járó aggastyánok, hogy apró lándzsákat dobáljanak bullba, és dákót sem ragadnak már nyugdíjasok, sőt, többnyire a hatvannégy fehér-fekete mezőt is hanyagolják.

De emlékezzünk csak vissza George Foremanra, aki közel ötvenévesen még világbajnoki címmeccsen – ahol mázsás pofonok repkedtek – szállt ringbe. Aztán itt van Jaromir Jágr, aki 46 esztendősen még az észak-amerikai profi jégkorong ligában, a Calgary Flamesben kergette a korongot.

Ha sportágat váltunk, máris jöhet a kézilabda, a franciák klassziskapusával, Thierry Omeyerrel. A tatabányai Szabó László pedig, a hetvenes évek válogatott háló­őre például 45 évesen, már edzőként – miután megsérült mindkét kapusa –, a kispadról pályára lépve segítette győzelemre csapatát.

Aztán a kilencvenes évek végétől, az ezredfordulótól kezdve már jóval elfogadottabbá vált a harminc év feletti labdarúgó szerződtetése is. Itt van Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi példája, hogy az olasz kapuslegendát, Gianluigi Buffont – túl a negyvenen – már ne is említsük.

Pedig a világ legjobbjairól beszélünk úgy, hogy Ibra, CR7 és Messi bőven elmúltak már harmincévesek, sőt, előbbi kettő a negyedik ikszhez van közelebb.

Most pedig egy újabb klasszisfocista töltheti akár a negyvenedik születésnapját is a zöld gyepen. A Porto csapatkapitánya, a Real Madriddal háromszor is BL-győztes Pepe az idény végén lejáró szerződését 2023 nyaráig meghosszabbította. A játékos most 38 éves, és elnyűhetetlen, örökifjú.