Nincs könnyű helyzetben az UEFA. Ha nem történik katasztrófa, a Bajnokok Ligájának és az Európa-ligának a tavalyi kiírását, ha rendhagyó módon is, de le tudja zárni, a továbbiakkal kapcsolatban azonban rengeteg kérdőjel ágaskodik előtte. Vasárnap és hétfőn már sorsolja a következő sorozatok párharcainak a párosítását, ám Európában a járványhelyzet annyira bonyolult, hogy csodának számítana, ha ezek a selejtezők zavartalanul lezajlanának.

Ennek megfelelően roppant bonyolult a rendhagyó szabályrendszer is. Nagy kérdés ugyanis, hogy melyik országból, melyik másik országba lehet szabadon utazni. Az UEFA a házigazda stadionját nevezi meg helyszínként, ám előfordulhat, hogy a korlátozások miatt ott nem lehet játszani. Ebben az esetben a hazai csapatnak az UEFA illetékességi területén belül találnia kell egy olyan helyszínt, ahova ő és a vendég csapat is beutazhat, ha erre nem képes, akkor az UEFA jelöl ki országot és stadiont, s amennyiben ezt valamelyik csapat nem fogadja el, akkor 0–3-mal kizárják. Ez vonatkozik a karanténkorlátozásokra is, tehát ha valahonnan utazva valahova, karanténba kellene vonulnia a vendég csapatnak, akkor is semleges helyszínt kell kijelölni.

Az UEFA rendelkezett a megbetegedések lehetőségével kapcsolatban is. Ha egy klub játékosának vagy képviselőjének a koronavírustesztje pozitív, a mérkőzést csak akkor nem rendezik meg, ha az adott ország hatósága az egész klubot karanténra kötelezi. A meccseket le kell játszani az eredeti időpontban, ha az érintett csapatnak van legalább tizenhárom egészséges mezőnyjátékosa és egy kapusa. Amennyiben ez nem lehetséges, el lehet halasztani a meccset (az első kört augusztus 21-éig, a másodikat szeptember 11-éig, a harmadikat szeptember 18-áig, a playoff első meccsét szeptember 25-éig, a másodikat október 1-jéig). Ellenkező esetben az érintett klub nevezheti az olyan igazolt játékosait, akik nem szerepelnek a nevezési listán és negatív teszttel rendelkeznek.

Ezek csak példák, amelyekből érződik a kényszer, ha áldozatok árán is, de menjen a futball, legyen BL, El, ne maradjanak el a Nemzetek ligája meccsei és így tovább.

Ebből az is következik, hogy a magyar válogatott az oroszok ellen mégsem itthon játszik szeptember elején, illetve a pirosnak számító Törökországba sem utazhat el, mint ahogy a kupacsapataink is kaphatnak olyan ellenfeleket, amelyekkel csak semleges területen csaphatnak össze. Magyarán, szinte lehetetlen előre tervezni, de ezzel március óta aligha mondunk újat.