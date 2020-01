Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad Kalba) góllal ünnepelte újév napját, a mögöttünk hagyott hétvégén Nagy Ádám (Bristol), Korhut Mihály (Arisz Szaloniki), Lang Ádám (Omonia Nicosia) és Szalai Attila (Apollón) is kezdő volt a csapatában, mégis rosszul kezdődött a 2020-as esztendő a magyar labdarúgó-válogatottnak. Eldőlt, de legalábbis több mint valószínű, hogy Willi Orbán nem szerepelhet az Európa-bajnoki pótselejtezőn. A kellemetlen hírt a játékos klubcsapata, az RB Leipzig vezetőedzője, Julian Nagelsmann közölte az idénynyitó nyílt edzést követő sajtótájékoztatón. A tréner szerint a magyar válogatott középhátvéd csak áprilisban kezdheti meg az edzéseket, Szófiában pedig március 26-án játszik Marco Rossi együttese.

Értetlenül állunk a bejelentés előtt. Willi Orbán október 30-án, a Wolfsburg elleni német bajnoki meccsen sérült meg. Az első hírek arról szóltak, hogy csupán két hetet kell kihagynia, tehát már az Eb-selejtezők walesi zárásán ott lehet. Aztán kiderült, nagyobb a baj, novem­ber közepén úgynevezett artroszkópikus eljárással megműtötték a térdét. A cardiffi mérkőzés ezzel ugrott, ám megnyugtatóan hangzott, hogy a Lipcse futballistája februárra felépül. Úgy sakkozhattunk, márciusban akkor már biztosan pályára is léphet, néhány meccset játszhat is a klubjában, tehát formába lendül a pótselejtezőkre.

Erre föl Nagelsman hétfőn azzal áll a sajtó elé, hogy Orbán csak áprilisban lesz hadra fogható. Mi jön még ezután? Egy hónap múlva arról kell értesülnünk, hogy Willi Orbán a magyar válogatottban többé már nem játszhat, márciusban pedig bejelentik a visszavonulását?!

Kicsit ködös ez az ügy. Manapság már egy szalagszakadásból is felépülnek a labdarúgók fél év alatt, Willi Orbán eredetileg kéthetesre jósolt kihagyásából már-már fél év lesz. Nem sikerült jól a műtét? Vagy…? Kimondani is kínos: az RB Leipzignak ne lenne fontos Orbán minél hamarabbi visszatérése? De hát nemcsak a magyar válogatottban, hanem a klubjában is égető szükség van rá! A Lipcse az élről várja az idei folytatást a Bundesligában, akár a történelmi bajnoki címet is célba veheti.

Maradjunk a magunk bajánál. Cardiffban sajnos beigazolódott, hogy Willi Orbán pótolhatatlan játékos a válogatottban. Szélsőt, szélső hátvédet még csak-csak lehet helyettesíteni, de ereje teljében és a legjobb korban lévő, európai elitbajnokságban szereplő középhátvédet szinte képtelenség.

Marco Rossi törheti a fejét pótmegoldáson, de az nincs. Csodadoktorra lenne szükség…