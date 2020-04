„A keddi, egyéni beszélgetéseken a magyar és külföldi labdarúgók és szakemberek azonnal és mindenféle megjegyzés nélkül fogadták el a szerződésmódosítást. Ahogyan korábban is már annyiszor, most is példát mutattak mindannyian lojalitásból és klubhűségből.”

Ezt Kovács Zoltán, a Mol Fehérvár FC sportigazgatója fűzte hozzá a klub honlapján megjelent hírhez, amely szerint „A kiesett bevételeket figyelembe véve a klub menedzsmentje, valamint az első csapat játékosai és a szakmai stáb tagjai egyetértettek abban, hogy a nemzetközi, topbajnokságokban is megfigyelhető trendeket követve három hónapra módosítják szerződéseiket, és húsz százalékkal kevesebb bérért folytatják a munkát, mert ők most így tudnak segíteni.”

Gondolom, sokakban kelthet kellemes érzést ez a történet, elvégre a lojalitás, a klubhűség és a segítség ma is szépen csengő szavak. Igaz, a hivatkozás a nemzetközi trendekre kissé sántít, hiszen egyrészt Angliában nem csökkentek a fizetések, másrészt ez a húsz százalék nem tűnik jelentősnek a Barcelonában elfogadott hetven, az Olaszországban dívó ötven százalék vagy amellett, hogy a Juventus labdarúgói március végén négyhavi teljes fizetésükről mondtak le.

Ez egy gesztus, nem több és nem kevesebb annál. „Egy tíz-húsz százalékos bércsökkentés olyan kevés a klub teljes büdzséjét tekintve, hogy azzal sokat nem tudnék segíteni” – ezt Révész Attila sportigazgató felelte a Digi Sport Reggeli Start című műsorában arra a kérdésre, hogy a társadalmi elvárás ellenére miért nem csökkentik a játékosok fizetését Kisvárdán.

Ő tehát feleslegesnek tartja ezt a gesztust, nincs értelme vagy jelentősége csak azért megtenni, hogy egy társadalmi elvárásnak megfeleljen. Ez földhözragadtabb, gyakorlatiasabb és talán őszintébb szemlélet, mint nemes eszményeket emlegetni, az említett társadalmi elvárás ugyanis alighanem hamis és igazságtalan is.

Láthatjuk, ez a látványos lemondás a klub költségvetését érdemben nemigen érinti, a járvány miatt bajba jutottakon pedig picit sem segít.

Ám a fehérváriak előtt mégis megemelhetjük a kalapunkat, de nem a húsz százalék miatt.

Ők nem most, hanem a hónap elején tettek többet is egy gesztusnál: a labdarúgók, a szakmai stáb tagjai és a klub dolgozói 18 millió forintot tettek be a székesfehérvári készenléti alapba, amit a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, az egészségügyi alapellátás vagy a védekezésben részt vevők használhatnak fel a koronavírus-járvány megfékezésére.

Ez az, amiért jár tisztelet.