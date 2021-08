Nem volt egyszerű dolgunk, nekünk sportújságíróknak, amikor a 2004-es athéni olimpia esztendejében szavaztunk, hogy ki legyen az év sportolója. Hagyományosan csupán az első, a második és a harmadik helyezettre lehet voksolni, ám görög földön egyéni olimpiai bajnok lett a kajakozó Janics Natasa (aki párosban Kovács Katalinnal is győzött), a párbajtőrvívó Nagy Tímea, a sportlövő Igaly Diána és az öttusázó Vörös Zsuzsanna. A szavazáson is ez a sorrend alakult ki közöttük.

Hasonló helyzet állt elő 2012-ben is, csak éppen akkor a férfiaknál. Londonban nyert az úszó Gyurta Dániel (200 mellen világcsúccsal), a tornász Berki Krisztián lólengésben, a kardvívó Szilágyi Áron és a kalapácsvető Pars Krisztián – végül ebben a sorrendben zártak az Év sportolója szavazáson. Vagyis akárcsak nyolc évvel korábban Vörös Zsuzsanna, ekkor olimpiai bajnokként Pars Krisztián nem fért be a legjobb háromba. Valakinek azonban ki kellett maradni…

Mondom, nem volt egyszerű dolgunk 2004-ben és 2012-ben sem, de most még nehezebb lesz! Hiszen Tokióban aranyérmes lett az úszó Milák Kristóf 200 méter pillangón (plusz 100 pillangón ezüstérmet szerzett), Szilágyi Áron (aki a kardcsapat tagjaként egy bronzot is hazahozott), a birkózó Lőrincz Tamás, valamint két kajakozónk: Kopasz Bálint a királyi számban, K–1 1000 méteren, Tótka Sándor pedig K–1 200-on, vagyis ő a földkerekség leggyorsabb kajakosa. De még azt sem borítékolhatjuk, hogy az Év sportolója szavazáson ők végeznek majd az első öt helyen, hiszen a férfiaknál van öt egyéni ezüstérmesünk is. Mást ne mondjunk, a vitorlázó Berecz Zsombor úgy végzett a második helyen finn dingiben, hogy a záró futamban, amit megnyert, fél perccel a vége előtt még ő tűnt olimpiai bajnoknak. (A brit riválisa az utolsó métereken aztán felkapaszkodott a negyedik helyre, így az összetettben megtartotta az első helyét.) Berecz okkal örült az ezüstnek is, s mondta, hogy ez neki fehér arany; tenger híján óriási siker ez nekünk.

Szóval, komoly „férfimunkát” végeztünk Tokióban, és nagyot fordult a világ a riói játékok óta.

Azon ugyanis a nyolc aranyunkból hetet a nők szereztek, Szilágyi volt a kakukktojás. Az is igaz persze, hogy Rióban az egyformán három arannyal záró Kozák Danuta és Hosszú Katinka vitte a prímet. Női vonalon most csak egy aranyunk lett, ezt a Kozák, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra kajak négyes szállította. De nézzük úgy, hogy Tokióból a nők is hazahoztak négy aranyat.