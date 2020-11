Csütörtökön robbant a bomba. Nem, ez így nem igaz: nem robbant, és nem is bomba volt. Lassan már az kerül a címlapra, aki sikeresen ellenállt. Zlatan Ibrahimovic és Cristiano Ronaldo is elkapta (majd felépült) a koronavírusból, hozzájuk képest igazán semmiség, hogy Giovanni Constantino is megfertőződött. Bizony, Marco Rossi jobbkeze, a magyar labdarúgó-válogatott szakmai stábjának tagja is szenved a koronavírustól, nem lesz ott az Izland elleni Eb-pótselejtezőn. Ez még önmagában nem katasztrófa, Rossi jobban sajnálhatja, hogy a felkészülés alatt sem dolgozhat a válogatott mellett a fiatal olasz fegyverhordozó. Constantino a Honvédnál, majd Dunaszerdahelyen is kiszolgálta Rossit, a kapitány a nemzeti csapat stábjába is beemelte a honfitársát, akiről most, az év mérkőzése előtt kénytelen lemondani.

Nem elég, hogy a héten a francia Le Parisien napilap megszellőztette, hogy a koronavírus-járvány rohamos terjedése miatt az Európai Labdarúgó-szövetség fontolgatja, hogy eltekintsen a jövő évi Eb több helyszínen történő megrendezésétől, még itt van Constantino esete is. Ez már sok. Szinte beleéltük magunkat, amint az Európa-bajnok Portugália és a világbajnok Franciaország ellen játszhat a magyar válogatott 2021 nyarán a Puskás Arénában, erre megjelenik ez a cikk.

Borzasztó.

Aztán rá két napra itt van a koronavírusos Constantino.

Mintha valaki gonosz tréfát űzne velünk a november 12-ei meccs előtt.

Mit lehet erre mondani? Nézzük a pozitív oldalát: ha a magyar válogatott megfogyva bár, de törve nem, elviselte a legértékesebb játékosának tartott Szoboszlai Dominik hiányát Szófiában a Bulgária elleni play off meccsen, akkor Marco Rossi szövetségi kapitány segítőjének a távollétét is tudni kell kezelnie az Izland elleni mérkőzés előtt.

Az Európai Labdarúgó-szövetség bombájával szemben viszont nem biztos, hogy akad ellenszer. Vigasztaljuk magunkat azzal, hogy a futballszövetség vezetői a Le Parisienben megjelent reformkísérlettel kívánták megszondáztatni a rendező tagországokat az új elképzelésről. A lehető legjobbkor, ezúton is köszönjük. Nálunk nagyobb futballnemzeteket is megérintene két ilyen detonáció egy sorsdöntő mérkőzés előtt. Marco Rossinak nincs más dolga, mint elterelni a játékosai figyelmét Constantino hiányáról és arról, hogy nem is olyan biztos az, amiről a tanítványai hosszú hónapokon keresztül álmodoztak, a 2021-es budapesti Eb-helyszín.

Szép pluszmunkát kapott a kapitány a felkészülésre.