Ha minden jól megy, Valter Attila rajthoz állhat az idei Giro d’Italián. Az olasz kerékpáros körversenyen való indulás lehetőségéről a tehetséges kerekes maga beszélt a köztévé hétfő esti műsorában. Valtert a Tour d’Hongrie győzteseként interjúvolták meg. Mint emlékezetes, a CCC kerékpárcsapat színeiben versenyző bringás egy hete utasította maga mögé a magyar kerékpáros körverseny mezőnyét az utolsó szakaszon, a Kékesre vezető emelkedőn.

Tavaly, amikor még arra készült az ország, hogy Budapestről indul el az olasz kerékpáros körverseny, a magyar álmok között szerepelt, hogy magyar versenyzőnek is szurkolhassunk. Sajnos a koronavírus felforgatta a világot, benne a kerékpársportot is. A Giróról le kellett mondania az országnak, de úgy tűnik, hosszú várakozás után újra lesz magyar résztvevője a nagy háromhetes körversenyek egyikének. Mint emlékezetes, az időfutam-specialista Bodrogi László a 2000-es években részese volt a Tour dr France-nak és a spanyol körversenynek is.

Az elmúlt néhány évben feltűnt néhány nagy tehetség a magyar országúti kerékpározásban, velük együtt a remény is, hogy magyar versenyzőért szoríthatunk majd a legjelentősebb viadalok valamelyikén. Valter Attila mellett például Peák Barnabás és Filutás Viktor is azok közé tartozik, akiknek pályafutása a profi élmezőnybe vezethet. Bízhatunk benne, hogy Valter nyomdokain haladnak majd.

A CCC magyarjára nehéz három hét vár, ha ott lesz 24 nap múlva Palermóban, a Giro rajtjánál. Három hét alatt 3500 kilométert tesz meg majd a mezőny, a szakaszok átlagos hossza csaknem 170 kilométer lesz. A háromhetesek világában újonc Valter Attila komoly megpróbáltatás előtt áll, olyan tapasztalatokat szerez majd, amelyekből sokat profitálhat pályafutása későbbi szakaszában. A magyar szurkolók persze látják már egy hegyi szakaszon elszakadni a mezőnytől, hogy az utolsó kilométereken szólóban tekerve megnyerje az etapot, de ennek az esélye csekély. A magyar bringás valószínűleg a csapatáért fog dolgozni keményen, alighanem sokat láthatjuk majd kulacsokkal megrakodva közlekedni a mezőnyben. Egy olyan fiatal tehetségnek, mint amilyen Valter Attila, az első háromhetes csak a rutinszerzésről szólhat. Azért kell szorítanunk, legyen szerencséje ahhoz, hogy bukás, sérülés ne hátráltassa. A magyar kerekes eddigi pályafutása okot ad arra, hogy bizakodjunk, számos profi sikert arat a jövőben.

Ha két szlovén ott lehet a Tour de France legjobbjai között, miért ne lehetne majd ott magyar is a következő években?

Kiemelés: A háromhetesek világában újonc Valter Attila komoly megpróbáltatás előtt áll, olyan tapasztalatokat szerez majd, amelyekből sokat profitálhat pályafutása későbbi szakaszában.