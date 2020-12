Gary Lineker ugyan nem öregszik, de naptárat minden évben neki is újat kell vennie. Az angol futball egykori kiválósága a minap betöltötte a hatvanat. Lehet, hogy már nem olyan gólveszélyes, mint a nyolcvanas években, de szellemessége mit sem kopott.

A sors fintora, hogy Lineker pályafutásának legemlékezetesebb momentuma nem valamelyik gólja, hanem az a bizonyos ironikus megállapítása, miszerint a futball nagyon egyszerű játék: huszonketten kergetik a labdát, és a németek győznek.

Lehet, hogy már nem helytálló ez a bölcsesség, de kétségtelen, hogy hosszú szavatossági idővel rendelkezett.

Lineker születésnapja kapcsán egy riportban felelevenítette pályafutását, amiből nem maradhattak ki a néhány nappal ezelőtt elhunyt Maradonához fűződő emlékei sem. Az angol részese volt annak az 1986-os világbajnoki meccsnek, amelyen az argentinok 2–1-re győztek. Mindkét argentin gól igen emlékezetes, hiszen az elsőt kezezéssel, a másodikat pedig egy hatvanméteres szólóval szerezte Diego Maradona. A fél angol csapatot kicselezte. Utóbbi góllal kapcsolatban Lineker megjegyezte, hogy annak láttán legszívesebben tapsolt volna, ha nem aggódott volna honfitársai reakciója miatt.

Az angolnak megadatott, hogy Maradona csapattársaként is pályára léphessen. A világválogatott tagjaiként játszottak együtt. Maradona zsonglőrként bánt a labdával, ahogy arról is híres volt, hogy amint lehetett, dekázgatott. „Az öltözőben nem volt labda, így egy zoknigombolyaggal dekázott vagy öt percig” – mesélte Lineker a riportfilmben. „Amikor kimentünk a pályára melegíteni, Maradona rendkívül magasra rúgta a labdát, majd várta, hogy visszaessen, és újra az égbe küldje. Ezt megcsinálta vagy tizenötször, miközben legföljebb egy-lét lépést kellett tennie.” Lineker ehhez a történethez hozzáfűzte, hogy Barcelonában, ahol akkoriban játszott, ő is nekilátott gyertyákat rúgni. Nevetve mondta, a harmadiknál már nagyon kellett futnia, hogy a visszahulló labdába egy utolsót bele tudjon rúgni.

A szakkommentátorként is kiváló Lineker sikerének titka alighanem abból fakad, ami ismertté tette: nagyon érti a focit, és kiváló a humora, nincs az a helyzet, amit meg ne próbálna kihasználni. A legutóbbi világbajnokságon a csoportkörből kieső német válogatott leszereplését sem állta meg szó nélkül. Mint mondta: „A futball egyszerű játék. Huszonkét férfi kergeti a labdát 90 percen keresztül és a végén nem mindig a németek nyernek. Az előző verzió már csak történelem.”