Mivel a sporttévé a Kincsem Parkból is szokott közvetíteni, egyszer-egyszer előfordul, hogy ott ragadok a képernyő előtt, mert a lovak vetélkedése, galoppja, a kétkerekes kocsik robogása még a képernyő előtt is megfog. Legutóbb például egy Tonó nevű lónak drukkoltam a fotelből, és a gyönyörű almásderes elsőként viharzott át a célvonalon. Azt azért be kell vallanom, hogy ez a fajta érdeklődésem a lóversenyek iránt nem új keletű, és nem is a sportadások gerjesztették…

A munkám úgy hozta, hogy néhány hónapot székesfővárosunkban kellett töltenünk kollégámmal, Karesszel. A kötelező feladatok elvégzése után – majd később helyette is – belekóstoltunk a lovi világába, hangulatába.

Mi is álltunk ott a kerítésre könyökölve addig, amíg a nyolcadik vagy kilencedik futam kezdete előtt fel nem kapcsolták a lámpákat, mintha a Sose halunk meg című film utolsó kockái peregtek volna.

És mi is fogadtunk bőszen – persze csak kis tételben –, hiszen a lovinak mégis csak ez a sava-borsa. Azóta viszont már egy emberöltő is eltelt, hogy Karesszel utoljára megfordultunk az ügetőn majd a galopp-pályán.

Akkoriban, vidéki srácokként felkészültünk rá, hogy ebben a közegben legfeljebb szépek lehetünk, okosságban ugyanis – a sok zsivány és loviguru között – labdába sem rúghatunk. Ezért az irodánkhoz közeli trafikban minden héten megvettük a „lovas tippmixet”, a turfot. Osztottunk, szoroztunk, és amikor már úgy éreztük, készen állunk, hogy meghódítsuk a lovit, elindultunk a megfelelő objektum felé.

Cimborám kiszúrta, mert tudni nem tudtuk, hogy az aktuális futamok előtt felvezetik a lovakat, és azt a nézők is mustrálgathatják, így szólt, hogy „szakszemmel” nézzem meg én is a négylábúakat. Ahogy ott ácsorogtam, egy alacsony emberke sündörgött körülöttem, és mintegy a bajsza alatt mormogva azt sutyorogta, mennyire izmos és szép a nyolcas számú ló. Nekem több se kellett, felcsaptam a turfot. Az ujjaim lesiklottak a harmadik futamhoz. Éppen ott tartott a versenynap, és megnéztem melyik is a nyolcas ló. A szám mögötti rubrikában ez állt: Tonó.

Már rohantam is kasszához. Megfogadtam Tonót az első helyre. Nem foglalkoztam vele, hogy úgynevezett handicappel rajtol, és hogy a győzelme negyvenkétszeres pénznyereményt ér. Majd kidüllesztett mellel, de kissé titkolódzva leültem Karesz mellé, és vártam. És vártam. De Tonó csak nem jött. Arra gondoltam, talán a felső kanyar után kivágtatott a közeli virsligyárba.

Nem tudom, de mindenesetre az én Tonóm a patkója nyomába sem léphetett a tévében látottnak…