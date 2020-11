Volt abban valami sorsszerű, hogy a Török Nagydíj 46. körében az akkor már élen haladó Lewis Hamilton lekörözte csapattársát, Valtteri Bottast, aki végül csak 14. lett. Mi tagadás, ez nagyobb szenzáció, mint az, hogy a Mercedes 35 éves brit pilótája futamgyőzelemmel biztosította be a hetedik Formula–1-es vb-címét. Akinek a kritikusai így legalább az ünneplés pillana­tai­ban nem puffoghattak: „Ezzel az autóval az öreganyám is győzne!”

Tény, hogy a hibrid éra kezdete, 2014 óta a Mercedes mindent visz, idén már korábban bebiztosította az egymást követő hetedik konstruktőri világbajnoki címét, Isztambulban pedig sorrendben a hetedik egyéni vb-trófeáját is. Ebből hatot szerzett Hamilton – 2016-ban Nico Rosberg több pontot gyűjtött –, de a britnek 2008-ból is van egy vb-címe, amit még a McLarennel nyert. Mégpedig az F1-es pályafutása második évében, azután, hogy kis híján már a 2007-es debütálása során megkoronázták. Akkor ugyancsak a wokingiakkal egy ponttal maradt le a ferraris Kimi Räikkönen mögött, és ugyanannyit szerzett, mint csapattársa, a pályája csúcsán levő Fernando Alonso, az előző két szezon világbajnoka.

Szóval, már akkor sejthettük, hogy Hamilton sokra viszi, ma pedig már a Formula–1 történetének legeredményesebb versenyzőjeként kell róla beszélni. Ugyanúgy hétszeres világbajnok, mint Michael Schumacher, s a német másik nagy rekordját, a 91 futamgyőzelmet már idén megdöntötte, Isztambulban a 94. elsőségét jegyezte.

Ám Lewis Hamilton hiába a legeredményesebb, sokak szemében a „legnagyobb” soha nem lesz.

Bő egy hónapja honfitársa, a háromszoros világbajnok Sir Jackie Stewart kijelentette, hogy nála az első háromban sincs, mert szerinte Juan Manuel Fangio a valaha élt legnagyobb versenyző Jim Clark és Ayrton Senna előtt, a Mercedes dominanciája miatt Hamilton eredményeit az övékénél kevesebbre taksálja. Azt azért a már 81 éves „repülő skót” is leszögezte, hogy semmiképpen sem akarja csökkenteni Hamilton érdemeit, de ma már egyébként is más világ járja, a Formula–1 sem ugyanaz, mint anno.

Ahogy arra most Sebastian Vettel is rámutatott: „Hogyan tudnánk Fangiót vagy Stirling Mosst a mi generációnkhoz hasonlítani? Lehet, hogy mi betojnánk az ő autóikban, ők meg lehet, hogy a mieinkben, mert azok túl gyorsak nekik. Ki tudja? Ez mindegy is, szerintem minden korszaknak megvannak a maga legjobbjai, és Lewis bizonyosan a legkiválóbb a miénkben” – szögezte le a négyszeres világbajnok német.

Ott a pont nála.