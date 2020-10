A londoni Arsenal vezetősége bizonyosan nem babonás. A nagy múltú futballklub döntéshozói kirúgták a csapat kabalafiguráját, illetve a dinoszauruszjelmez viselőjét. Mondani sem kell, hogy az elbocsátott munkaerő nem szerepel a spórolásba fogó klub fizetési listájának élmezőnyében, viszont nagy népszerűségnek örvend a szurkolók körében. A drukkerek jelentős része minden bizonnyal tisztában van azzal, hogy a szerencse és a balszerencse is forgandó, és bizonyára kevéssé befolyásolja a meccsek alakulását a kabalafigura stadionbeli jelenléte. Azonban valószínűleg Londonban is sokan biztosak benne, hogy például a patkó annak is szerencsét hoz, aki nem babonás. Szóval

az Arsenal szurkolótábora joggal gondolhatja, hogy jobb lenne békén hagyni a kabalafigurát, nehogy az elbocsátása elpechelje a jó bajnoki szereplést.

Az elmúlt napok híreiből tudjuk, hogy milyen nagy szerepe lehet a sportkarrierekben a szellemvilágnak, úgyhogy jobb az óvatosság mindennel, ami a szerencsét befolyásolhatja. Az egyik somogyi futballcsapat edzőjének pályafutását jelentősen befolyásolta, hogy sámán segítségét kérte ahhoz, hogy lekerüljön végre a rontás rendre kudarcot valló játékosairól. Alapos futballszakmai mérlegelés és számos álmatlan éjszaka vezethetett oda, hogy a szakvezető ráébredjen: itt bizony túlvilági erőket kell ártaniuk, hiszen áldozatos tevékenységének máskülönben lenne valami látszatja. A somogyi klub vezetősége az Arsenáléhoz hasonlóan kevéssé lehet babonás, mert menesztette az edzőt.

Nem tudni, a magyar válogatott szövetségi kapitánya találkozott-e fekete macskával mostanában, és azt sem tudni, tulajdonított-e jelentőséget ennek. Az viszont bizonyosra vehető, hogy Marco Rossi érezhette már magát szerencsésebbnek, mint ezekben a napokban, amikor a bolgárok elleni mérkőzésre készül. Szoboszlai Dominikot nem tudja pályára küldeni a szakvezető, hiszen klubja nem engedi el a válogatottba koronavírus-fertőzésekre hivatkozva. Rossi gondjait tetézi, hogy nem csak az Eb-pótselejtezőre, hanem az azt követő Nemzetek Ligája-meccsekre sem csak a játékosok képességeire hagyatkozva állíthatja össze a csapatot. A nemzeti tizenegynek nélkülöznie kell a szerbek és az oroszok ellen Sallai Rolandot, illetve az oroszok ellen Gulácsi Pétert. Fel van tehát adva a lecke a kapitánynak. Holnap kiderül, hogy sikerül-e jól megoldani az első feladatot. Babonából most csak kéz- és lábtörést kívánhatunk a sikeres meccshez.