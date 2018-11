Soós: az ETO-ért ennél több kell

Fotó: Mészáros Mátyás

– A bajnoki rajt előtt egy általunk erősnek vélt játékoskeret kialakítása volt a cél, ezért három kapussal a keretben huszonhat fős csapatot alakítottunk ki. A csapat sajnos a várakozások alatt teljesített, így messze kerültünk a feljutást jelentő pozícióktól. Folyamatos problémát okozott edzőink számára az egy-egy mérkőzésre történő keret kialakítása is, hiszen a bőség zavara miatt rendszeresen négy-öt meghatározónak vélt felnőtt játékos – a fiatalszabály miatt – csak a lelátóról nézhette végig a mérkőzéseket. A szerződésbontásnál figyelembe vettük azt, hogy ki mennyi játéklehetőséget kapott, illetve egyéb problémákat is mérlegeltünk, amelyek miatt nem igazán voltak kiegyensúlyozott teljesítményre képesek. Ezért esett rájuk a választás, és meg szeretnénk jegyezni, hogy azért most, mivel a téli átmeneti időszak rendkívül rövid lesz, szeretnénk, ha ők is a számukra megfelelő együttesekben tudnák folytatni a pályafutásukat.– Mi is és az edzői stáb is látja a teljesítményeket, vannak olyan eszközeink, amelyekkel objektív adatokat is kapunk minden egyes edzésről, illetve mérkőzésről. Szeretnénk kialakítani egy olyan keretet, amely megfelel a céljainknak és kielégíti a szurkolói elvárásokat is. Ha a játékosállományban vannak olyanok, akik nem akarnak az ETO-ban az ETO-ért futballozni, természetesen nem fogunk a távozásuk elé akadályt gördíteni. Eljött a pillanat, amikor az ígérgetésekből elég volt; vagy leadják a teljesítményt és a tudásuknak megfelelően teljesítenek, vagy keresnünk kell másokat. Az ETO-ért ennél több kell.– A jelenlegi állomány is rendelkezik annyi játékossal, hogy megoldják az előttük álló feladatokat. Ahogy pedig az előbb fogalmaztam, szeretnénk, ha a távozó játékosok is megtalálnák a jövőjük szempontjából megfelelő csapatot.– Semmi köze az anyagiaknak a szerződések felbontásához. Ha azt a szurkolók annak vélik, hogy felelős gazdálkodás mellett feleslegesen, játéklehetőséghez nem jutó emberek teljesítmény nélkül jelentős pénzügyi juttatásokban részesüljenek, akkor természetesen lehet annak nevezni. Az elküldött játékosok december 31-ig minden nekik járó munkabérüket megkapják, ahogy eddig is, a klub az elmúlt egy évben minden fizetési kötelezettségének eleget tett és a jövőben is eleget fog tenni.– Erre a kérdésre majd nyilván az elkövetkező bajnoki mérkőzések fogják megadni a választ. Egy biztos, vannak olyan tehetséges játékosaink, elég csak például Szánthó Regő nevét említeni, aki fiatal kora ellenére mutatott már jó teljesítményt, de az elmúlt időszakban nem kapott annyi lehetőséget, mint a többiek. De kopogtat az első keret ajtaján Hidi Sándor, Múcska Viktor vagy éppen Márton Adrián is.– Ha objektíven nézzük a jelenlegi helyzetünket és rápillantunk a tabellára, akkor látható, hogy a jelenleg feljutást érő pozíciókban szereplő együttesek tizennégy, illetve tizenhat pontra vannak tőlünk. Ahhoz, hogy feljutásról beszélhessünk, a listavezető Gyirmótnak hat alkalommal, míg a ZTE-nek ötször ki kellene kapnia, nekünk viszont mind a húsz hátralévő találkozót győztesen kellene lehozni. Természetesen nem adjuk fel, mindent megteszünk, hogy a csapat az összes hátralévő találkozóját megnyerje, de ha reálisan nézzük a helyzetet, és ez meg is valósulna, a többiek szereplésében nem hiszem, hogy olyan formahanyatlás következne be, amely ennyire átrendezné a tabellát, és akkor még nem beszéltünk az előttünk nem feljutást jelentő helyeken álló csapatokról.– Szeretnénk a jövő csapatát építeni, ehhez szükség lesz erősítésekre. A mai magyar piacon főleg télen nem lesz könnyű olyan játékosokat igazolni, akik megfelelnek az elvárásoknak, de mi keressük őket.