Schmidt Gábor: a magyar kajak-kenu stabil lábakon áll - Szegeden lesz az olimpiai kvalifikációs világbajnokság

Az év fő eseménye a szegedi, olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz

A magyar kajak-kenu stabil lábakon áll, köszönhetően az edzők és a klubok munkájának, valamint a kormány kiemelt támogatásának és az eredményességért járó extra juttatásnak - erről is beszélt szezonindító interjújában Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke, aki felejthetetlen élményt ígér az év fő eseményére, az augusztusi, szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra ellátogatóknak.Az MKKSZ honlapjának nyilatkozva a sportvezető úgy fogalmazott: a sportág stabil lábakon áll, köszönhetően többek között a 2013-ban elkezdett sportágfejlesztési programnak, amelyre a magyar kormány kiemelt támogatást biztosít az MKKSZ számára."A támogatásunk nemcsak, hogy stabil, hanem még emelkedést is mutat 2019-ben, hiszen - elismerve a felnőtt válogatott olimpiai számokban nyújtott teljesítményét - a kajak-kenu sportág egy extra forrást is kapott az elmúlt év végén. Ezt a 125 millió forintos extra összeget kifejezetten az olimpiai felkészülésre, a kvótaszerzésre, és az ezzel kapcsolatos feladatok zökkenőmentes lebonyolítására fordítjuk" - mondta Schmidt Gábor.Hozzátette: a plusz juttatásnak köszönhetően többek között emelkedni tudtak az edzői támogatások, emelkedtek a források a felnőtt válogatott felkészülésében mind a melegvízi edzőtáborokat, mind az orvosegészségügyi hátteret tekintve."Az egyértelműen látszik, hogy ma már csak akkor tudjuk felvenni a versenyt a nemzetközi elittel, ha egyes versenyzők, csapatok mögé olyan szakmai stáb áll fel, amelyben helyet kap dietetikus, gyógytornász, sportélettannal foglalkozó munkatárs és biomechanikus is" - jelentette ki.Az elnök arról is beszélt, hogy a közelmúltban átadott új sportélettani és diagnosztikai központnak, a LifeLike-nak is köszönhetően egyre nagyobb figyelmet fordítanak az utánpótlásra."Az elmúlt év végén a teljes ifjúsági válogatott tagjai egy komoly felmérésen estek át a központban, ez a tendencia pedig a serdülő válogatottakkal is folytatódik majd. Az adatok folyamatos gyűjtése és rögzítése lehetővé teszi, hogy a kajak-kenu sportban is olyan kutatások valósuljanak meg, amelyek optimalizálni tudják az egyes korosztályok felkészülését" - mondta Schmidt Gábor.Az elnök ehhez kapcsolódva beszélt arról is, hogy az új Héraklész fizikai felmérési rendszer nagy sikerrel vizsgázott az elmúlt hetekben mindegyik régióban."A tavalyihoz képest mintegy 20 százalékkal nőtt a résztvevők száma, fontos volt, hogy reális képet kaptunk a fiatalok fizikai állapotáról. A felmérések legfontosabb célja ugyanis az, hogy még egzaktabbá tegyük az egyes korosztályok számára a foglalkoztatás formáit, és egy olyan egymásra épülő módszertan alakuljon ki, amely segíti a versenyzőket abban, hogy a legjobb teljesítményt tudják leadni majd felnőtt korban" - fogalmazott az MKKSZ vezetője, aki hangsúlyozta: az is fontos, hogy megállítsák azt a folyamatot, hogy 12-13 éves korban sokan befejezik a kajakozást és a kenuzást."Éppen ezért a 8-12 éves korosztályban szeretnénk még színesebbé tenni a foglalkozásokat, több sportágat is bekapcsolni a felkészülésbe, például a síelést, a sífutást, a korcsolyázást, a kerékpározást, a táncot, a raftingot, a SUP-ot, a szlalomot vagy néhány labdajátékot. Ezáltal a kajak-kenu sportág keretein belül tudunk biztosítani több sportélményt a gyerekeknek, és egyben a szülők is láthatják, hogy nálunk teljes körű foglalkoztatást kaphatnak a gyerekek" - mondta.Schmidt Gábor beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban nagy mértékben fejlődött az infrastruktúra, már több mint 50 csónakház újult meg, és az olimpiai ciklus végére elmondhatják, hogy jelentős komfortnövekedésen ment keresztül a kajak-kenu sportág."Aki ott volt az elmúlt három hazai rendezésű nagy világesemény valamelyikén, az szerintem szeretne ismét ott lenni Szegeden, és részese lenni annak az egyedülálló élménynek, amelyet egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság nyújthat - fogalmazott Schmidt Gábor, hozzátéve, hogy akik pedig nem szurkoltak még ilyen eseményen a helyszínen, egyszer az életben ott kell lenniük, és személyesen kell megélniük ezt az élményt.Mint mondta, nagyon készülnek arra, hogy magas színvonalon lássák vendégül a világot , hiszen az új kvalifikációs rendszernek köszönhetően senki nem lehet ott a jövő évi, tokiói olimpián, aki nem jön el Szegedre, így minden bizonnyal közel 100 ország mintegy 2000 versenyzője látogat majd el augusztusban a vébére."Szeretnénk, hogy akik ott lesznek, azok felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak, így tovább visszük a tavalyi világkupán már elindított sportprezentációt kiteljesítő kezdeményezéseinket: a döntők ideje alatt DJ és hangulatfelelős, több látványos produkció, valamint számos színes bejátszás teszi még hangulatosabbá a versenyt. Mindezek mellett rengeteg kiegészítő programot kínálunk a vásárvárosban és a szponzorfaluban a vébén, amely kicsiktől a nagyokon át egy teljes családnak tartalmas kikapcsolódást jelenthet" - vázolta a várható élményeket az elnök.Schmidt Gábor elmondta, hogy a kormány támogatásával folyamatosan zajlik a fejlesztés a Maty-éri pályán, ennek köszönhetően "még egy szintet lép" a szegedi létesítmény, amely hosszú távon is szolgálhatja majd a nemzetközi versenyeket.