Rövidpályás gyorskorcsolya vb - Döntős a férfi váltó, Liu Shaolin negyedik, Jászapáti Petra búcsúzik a versenytől

Eredmények:

férfi 500 m, világbajnok: Hvang Tae Hon (Koreai Köztársaság) 42.490 mp 2. Vu Ta-csing (Kína) 42.725 3. Zsen Ce-vej (Kína) 42.888 4. Liu Shaolin Sándor ...16. Burján Csaba ...35. Varnyú Alex

férfi 1500 m, világbajnok: Lim Hjo Dzsun (Koreai Köztársaság) 2:31.632 perc 2. Samuel Girard (Kanada) 2:31.685 3. Li Dzsune Szeo (Koreai Köztársaság) 2:31.717 ...13. Burján Csaba ...20. Liu Shaolin Sándor ...31. Varnyú Alex

női 500 m, világbajnok: Lara van Ruijven (Hollandia) 43.267 mp 2. Fan Ko-hszin (Kína) 43.427 3. Suzanne Schulting (Hollandia) 43.518 ...18. Jászapáti Petra ...38. Bácskai Sára Luca

női 1500 m, világbajnok: Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 2:29.741 perc 2. Kim Boutin (Kanada) 2:29.803 3. Szofija Proszvirnova (Oroszország) 2:29.843 ...17. Jászapáti Petra ...24. Bácskai Sára Luca

Legjobb egyéni eredményként Liu Shaolin Sándor negyedik lett 500 méteren, míg az olimpiai bajnok férfi váltó döntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók szófiai világbajnokságának szombati napján. A 23 éves ferencvárosi versenyző a döntőbe jutás ellenére csalódottan értékelt, mivel kiugrott a második rajtnál, emiatt úgy lett negyedik, hogy a fináléban végül nem is korcsolyázhatott. "Elizgultam, ez az én hibám volt, mindenkitől elnézést kértem a csapatból a történtekért" - mondta a váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin, aki szerint a sérülés miatt hiányzó öccse, Liu Shaoang hiányában ezen a távon volt a legjobb esélye a győzelemre, mert itt számít legkevesebbet a taktika. A legrövidebb táv 2016-os világbajnoka kifejtette, nem azért ugrott ki, mert le akarta rajtolni a végül győztes dél-koreai Hvang Tae Hont és az ezüstérmes kínai Vu Ta-csinget, ugyanis olyan jó erőben érezte magát, hogy szerinte a hármas pozícióból indulva is megoldható lett volna a feladat."Valóban megmozdult a lába, de beszéltem szakemberekkel és akár el is lehetett volna engedni a futamot, főleg egy 500-as sprinttávon, mert nem kiugrásról volt szó" - mondta az esettel kapcsolatban Bánhidi Ákos csapatmenedzser. Hozzátette, a történtek ellenére nem kell külön beszélnie Liu Shaolinnal, mert fejben az egész mezőny talán legerősebb versenyzője, aki ezt elképesztő előzéssel bizonyította a váltó elődöntőjének utolsó kanyarjában, mellyel fináléba juttatta a magyar négyest. Liu Shaolin maga is sokkal jobban fájlalta, hogy kizárták az 1500 méter elődöntőjében, ahol meglátása szerint semmi szabálytalant nem csinált. Véleményét osztotta az év edzőjének választott szakember is, aki kiemelte: egész nap rendkívül alacsony színvonalú volt a bíráskodás."Az emberi szubjektivitás megkerülhetetlen, ezért nem is szeretek ezzel foglalkozni. De nagyon rossz ítéletek születtek, és nem csak minket sújtottak" - jelentette ki Bánhidi, aki arra utalt, hogy a hollandok és az olaszok is több kizárást nehezményeztek a kanadai főbírótól. Az 1500 méteren kisdöntős és végül 13. Burján Csaba arról beszélt, hogy a váltó szereplésének kedvez a rossz jég, mert az eltünteti a különbségeket, így kisebb lemaradásokat kell ledolgozniuk Liu Shaolinnal, másrészt nagyon kell figyelniük, mert már az első futás alkalmával megbotlott a korábbi futamok során kialakult mély nyomvonalak miatt."A váltóval elégedettek lehetünk, különösen azt figyelembe véve, hogy meglehetősen sok hibát elkövettünk, de még így is sikerült a négyes fináléba kerülni" - mondta Bánhidi, aki elsősorban a váltásoknál látott problémákat. A sportvezető elárulta, Varnyú Alex délelőtt a rangsoroló futamokban sokkal jobb köridőket teljesített, mint a pénteki selejtezőben, ezért nem a juniorkorú Sziklási András, hanem ő kapott szerepet.Bánhidi önkritikusan úgy fogalmazott Jászapáti Petra szereplésével kapcsolatban: 1500 méteren nem a legjobb taktikával küldték jégre, míg az 500 méteren már gondjai voltak a pengéjével a 20 éves szegedi versenyzőnek, emiatt nem a fizikai állapotának és formájának megfelelően szerepelt az elő-, illetve negyeddöntős búcsúval. Vasárnap az 1000 méter küzdelmeit és a staféták fináléit rendezik.