Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - Mindkét magyar váltó döntős

A férfiaknál a pénteki negyeddöntőhöz hasonlóan Liu Shaoang kapott pihenőt, azaz Liu Shaolin Sándor, Burján Csaba, Krueger Cole és Varnyú Alex korcsolyázott, a négyes ebben a felállásban is magabiztosan győzött. Az első helyért nagy harcot vívott a hazai szurkolók bíztatását élvező holland kvartettel, miközben a lettek korán leszakadtak. A törökök ugyan sokáig jól tartották magukat a harmadik helyen, de az 5000 méteres verseny hajrájában elestek, ráadásul a futam után ki is zárták őket.



Az utolsó körökben a magyarok haladtak az élen, s bár próbálkoztak előzéssel a hollandok többször is, nem sikerült futamgyőzelemmel megörvendeztetniük a közönséget. A nőknél a Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Somogyi Barbara és a betegséggel küzdő Knoch Marta alkotta magyar váltó sokáig benne volt a pozíciós harcokban az oroszokkal, az olaszokkal és a lengyelekkel, de 3000 méteres táv felétől már az utolsó, negyedik helyen korcsolyázott, viszont néhány rossz váltás ellenére sem szakadt le igazán. Ez azért bizonyult fontosnak, mert az olasz és a lengyel kvartett összeakadt az egyik kanyarban, s mindkét korcsolyázó elesett, így a magyarok ölébe hullott a továbbjutást érő második hely. A zsűri a baleset kapcsán a lengyeleket látta vétkesnek, így az olaszokat is a fináléba juttatta. "Szerencsénk volt, ezt mind a négyen tudjuk" - értékelt az MTI-nek mosolyogva Jászapáti Petra.



Bánhidi Ákos csapatmenedzser azt emelte ki, hogy a női váltó nem kishitűen versenyzett az erősebbnek tartott riválisokkal, maximumon korcsolyázott minden tagja, így adódhatott lehetősége a továbbjutásra. Vasárnap 12.25-től az 1000 méterrel, a stafétákkal és az egyéni szuperdöntővel zárul az Eb.