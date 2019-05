Röplabda - Sikeres évet zárt a SZESE

A MEFOB-negyeddöntő mérkőzéssel ért véget a 2018/2019-es szezon a SZESE Győr csapatának, amely hosszú és kemény bajnoki évadon van túl. A Rába-partiak sikeresnek mondható évet zártak, újoncként teljesítették az elsődleges célkitűzést és bennmaradtak az NB I-ben.



„Több fronton is érdekeltek voltunk, elsődlegesen természetesen az NB I-ben, mint fő versenyszámban. Emellett az U21-ben és az egyetemi bajnokságban is próbáltunk minél jobb eredményt elérni" – mondta Fehér Tibor vezetőedző.



„Nagyon kemény, harcos éven vagyunk túl. Augusztus közepén kezdtük meg a felkészülést, rengeteg munka, edzés és fejlődés jellemezte ezt az évet. A játékosok soha nem látott mennyiségű, több mint ötven mérkőzést játszottak az elmúlt nyolc hónapban, ami jelentős terhet rótt mindenkire. Végül odaértünk a tizedik helyre és ezzel kiharcoltuk a bennmaradást a tizenkét csapatos első osztályban. Sajnos a kilencedik helyet nem tudtuk megszerezni, mert az utolsó találkozón kikaptunk Pécsen, de így is szép eredmény ez egy tavaly még másodosztályú csapattól" – folytatta a győriek mestere.



Az U21-ben és a MEFOB-ban nem sikerült a döntőbe jutnia az együttesnek, utóbbiban a tavalyi bajnok és válogatottakkal teletűzdelt Kaposvári Egyetem állította meg a győrieket.



„Játékosaim egész évben alázattal és keményen dolgoztak. Sokszor két nap alatt két mérkőzést játszottak, mert szombaton az U21-ben, vasárnap az NB I-ben léptek pályára, de a fejlődés nem állhat meg. A folytatásban is keményen kell dolgoznunk, még több akaratra és szorgalomra lesz szükség a még szebb jövő érdekében. Külön köszönet szurkolóinknak, hogy egész évben kitartottak mellettünk, függetlenül attól, hogy sok vereséget kellett elviselnünk. Velük együtt rendkívül jó közösség alakult ki Győrben" – mondta végezetül Fehér Tibor vezetőedző.