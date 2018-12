Robben: lehetséges, hogy végleg befejezem

Elképzelhetőnek tartja, hogy a mostani szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását Arjen Robben, a Bayern München szélsője.



A 34 éves játékos alig több mint egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy az idény végén távozik a bajor klubtól, most pedig a Kicker című szaklapnak adott interjúban arról beszélt, lehetséges, hogy végleg befejezi futball-karrierjét.



"Az ilyesmi természetesen egy nagy lépés, nem egyik napról a másikra dönti el az ember" - mondta Robben, hozzátéve, hogy a Bayerntől való távozáson sokat gondolkodott, úgy érezte, a szurkolókkal és a klubbal szemben is korrekt volt, és a legmegfelelőbb pillanatot választotta ehhez.



A januárban 35 éves Robben 2009 óta több mint 300 mérkőzést játszott a müncheni csapatban, amellyel többek között hét bajnoki címet nyert. Eredményes játékát jelzi 143 gólja, köztük az, amelyikkel a Bayern München 2013-ban - a döntőben a Borussia Dortmundot legyőzve - megnyerte a Bajnokok Ligáját.



A 96-szoros holland válogatott játékos azt mondta, előfordulhat, hogy visszatér hazájába, de ha nem érkezik minden szempontból megfelelő ajánlat a számára, akkor jövőre akár véget is érhet a pályafutása.