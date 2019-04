Rali - Szezonkezdés győri dobogós helyezéssel

Az első nap - szombaton - az első előfutamon Gergely Róbert autójának motorja felrobbant, így ezen a napon nem sikerült pontokat gyűjtenie. A szerviz csapat vette át a főszerepet, kitartó munkájuknak köszönhetően vasárnap ismét a rajtvonalnál állt a Suzuki, kormánya mögött a pilótával. Bár a döntőt az utolsó helyről kezdte, végül a a kockás zászló a harmadik helyen intette le.- Már nagyon vártam, hogy kezdődjön a szezon. Sajnos az első nap nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de szerencsére a szerviz csapat nem adta fel, és áldozatos munkájuknak köszönhetően ismét versenyképes lett az autó. Vasárnap délután kicsit elhúzódott a mi kategóriánk rajtja, már mindenki ideges volt. Én úgy döntöttem, hogy mindjárt az elején kimegyek a joker körre, ami jó döntésnek bizonyult, mert így a harmadik helyen értem be.Kailbach Gergely Suzukija sem állt össze még teljesen erre a szezonra, kisebb- nagyobb technikai gondokkal foglalta le szerelőit az elődöntőt követően. Végül folyamatosan gyorsulva negyedik helyen ért célba.- Erre az évre nagy terveim vannak, szeretnék a Suzuki mellett más autóval is rajthoz állni. Egyenlőre azonban marad a már bevált technika, ezzel szeretnék idén is jó helyezéseket elérni. Most az elődöntőkhöz képest gyorsultam valamennyit, ez a negyedik helyhez volt elegendő.Ebben az évben nyolc verseny hétvége vár ránk. Ez nagy kihívás a csapat valamennyi tagjának, most a Slovakiaringen az volt a cél, hogy végig versenyben legyenek a fiúk. A technikai gondok miatt ez teljesen nem sikerült, ennek ellenére végül szép helyezést értünk el. Nagyon büszke vagyok mindenkire, a két pilótánk mellett a szerviz munkatársaira, ők most különösen kitettek magukért.A következő futam április 21-én a Rabócsiringen lesz.