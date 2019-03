Ráérzett, mit akar Rakitic

A korábbi győri játékos, Kalmár Zsolt csereként volt aktív részese a magyar válogatott horvátok elleni vasárnapi sikerének. A dunaszerdahelyiek játékosa csaknem gólt is lőtt a vb-ezüstérmesnek az EB-selejtezőn.„Elsőként ezúton is szeretném megköszönni a szurkolást – emelte ki az ETO korábbi válogatott labdarúgója.– Igazán fantasztikus hangulatot teremtettek a magyar drukkerek, mind Szlovákiában, mind aGroupama Arénában. Sajnos a szlovákok elleni meccs nem úgy alakult, ahogy terveztük, nem nagyon sikerült mindazt megvalósítani, amit Marco Rossi szövetségi kapitány a selejtező előtt kért tőlünk. Például gyakran nem mertük higgadtan kihozni saját térfelünkről a labdát. Másnap aztán átbeszéltük a dolgokat, miben hibáztunk, s azokat hogyan lehetne kijavítani."Kalmár szerint a vb-ezüstérmes ellen értékes három pontot szereztünk, ám a helyén kell kezelni ezt a szép sikert.„A horvátok elleni mérkőzés már egészen máshogy nézett ki, rendszert váltottunk, s megvolt a megfelelő önbizalmunk. Le a kalappal az egész csapat előtt, hiszen nagyon küzdöttünk és úgy gondolom, teljesen megérdemelten nyertünk. Persze nem szabad »elszállnunk«, hiszen ennek a győzelemnek akkor lesz igazán értéke, ha a következő mérkőzést is be tudjuk húzni idegenben Azerbajdzsán ellen."Kalmár harcosságának köszönhetően az EB-selejtező hajrájában hatalmas helyzetbe került, s nem sokon múlt, hogy kétgólosra növelje a magyar válogatott előnyét: a 83. percben lecsapott a mellel haza- adott labdára, ám a kapusba lőtte a lecsorgó labdát, a kipattanóból pedig kétszer is újra próbálkozhatott.„Megéreztem, hogy mit akar Rakitic, s ezért is tudtam elérni a hazaadást. Talán háromszor is gólt szerezhettem volna, de mindig elakadt valakiben a labda. Nagyon sajnálom, hogy kimaradt a helyzet, ám a legfontosabb, hogy így is begyűjtöttük a három pontot. A lefújást követően hatalmasat ünnepeltünk az öltözőben, talán nem meglepő, egészen parádés volt a hangulat a meccs után."Hat döntetlen és három vereség mellett ez volt a magyar válogatott második diadala a horvátok felett.Marco Rossi szövetségi kapitány együttese június 8-án Azerbajdzsán vendégeként folytatja az EB-selejtezőket, három nappal később pedig Wales gárdáját fogadja.