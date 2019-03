Pluszpont jár a futam leggyorsabb köréért a Forma-1-ben

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) bejelentette, hogy a vasárnap rajtoló Forma-1-es szezonban plusz egy világbajnoki pontot kap az adott verseny leggyorsabb köridejét elérő pilóta.



Az FIA honlapja kiemeli: a pluszpont csak akkor jár, ha a leggyorsabb pilóta a futamon elért eredményével is pontot szerez, tehát az első tíz között zár. A pluszpontot a versenyző csapata is megkapja, tehát a konstruktőri világbajnoki pontversenybe is beleszámít.



Az új rendelkezés bevezetésére a szabályváltoztatásokért felelős motorsporttanács múlt csütörtökön adott engedélyt, amit hétfőn a sportág képviselői egyhangú döntéssel elfogadtak.



Az idény vasárnap Melbourne-ben az Ausztrál Nagydíjjal indul.