Pintér élvonalra esélyes ETO-t építene

Pintér Attila neve aranybetűkkel kerül az ETO történelemkönyvébe. Az 52 éves szakember előbb játékosként, majd edzőként szolgálta a nagy múltú győri klubot, amellyel kétszer harmadik helyen végzett, majd 2013-ban harminc év után a bajnoki címet is megszerezte. Az ETO-ból hívták a magyar válogatott élére szövetségi kaptánynak.Utána dolgozott Mezőkövesden, majd pedig a Puskás Akadémiánál. Fél éve azonban nincs csapata, így aztán egyáltalán nem számít meglepetésnek, hogy az ETO vezetése megkereste, hogy esetleg vegye át az NB II-ben többnyire csak szenvedő csapat irányítását.– Először is sikerekben, boldogságban gazdag új évet kívánok mindenkinek – kezdte a Kisalföld megkeresésére Pintér Attila.– Tárgyalásnak nem nevezném a találkozásunkat, inkább csak beszélgetésnek, ugyanis az ETO ügyvezetőjével, Soós Imrével értekeztem, nem pedig Mányi József klubtulajdonossal.– Semmiféle feltételt nem szabtam, csupán vázoltam, milyen irányt kellene venni ahhoz, hogy amit ígértek a szurkolóknak, azt meg tudják valósítani. Az a kérdés pedig föl sem merült, hogy ha újra az ETO edzőjeként dolgoznék, mennyi lenne a fizetésem.– Sok mindent hallok magam is, ám az általam javasolt futballisták semmivel sem kerülnének többe, mint azok, akik napjainkban az ETO-ban futballoznak. Sőt, lehet, hogy olcsóbbak, de mint mondtam, csupán beszélgetés folyt köztem és az ügyvezető között. Ezen egyébként javasoltam az elküldött Baracskai, Magasföldi és Koltai visszahozását, s még további hét-nyolc játékos nevét adtam meg szerződtetési szándékkal, valamint jeleztem: számítanék a fiatalokra is. Elmondtam azt is, mivel a feljutás már messze került, ezt a fél évet az építkezésre fordítanám, arra, hogy a következő bajnokságot már egy élvonalra esélyes együttes kezdje meg. Természetesen azoktól a játékosoktól, akik nem tudnak segíteni, el kell köszönni.– Ez a hír igaz. A jelenlegi bajnoki kiírás ugyanis kötelezővé teszi a fiatalok szerepeltetését az NB II-es csapatokban. Ehhez pedig minél felkészültebb, minél jobb játékosok szükségesek. Így elengedhetetlen, hogy még jobb képzést kapjanak, mert csak megfelelő tudású fiatal labdarúgók tudnak segíteni az NB II-es bajnokság megnyerésében.– Minden csapat, így a győri is felkerülhet az élvonalba, csak ehhez a feltételeknek meg kell lenniük.