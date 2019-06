Óriásit bukott Froome, combcsontja, a bordája és a könyöke is eltört

A szerdai edzése közben óriásit bukó Chris Froome országúti kerékpáros combcsont-, könyök- és bordatörést szenvedett.



A négyszeres Tour de France-győztes brit versenyző - aki így nem indul a július 6-án kezdődő francia körversenyen - az egyéni időfutam pályáját járta be a Dauphiné elnevezésű franciaországi körversenyen, amikor balesetet szenvedett.



A 34 éves klasszis mintegy 60 kilométeres óránkénti sebességgel hajtott lefelé, amikor nekiment egy falnak, és eltörte a combcsontját, valamint a jobb könyökét, illetve több bordája is eltörött.



Csapata, az Ineos menedzsere, Dave Brailsford a baleset után azt mondta: úgy látta, Froome éppen az orrát törölte meg, amikor a nagy szélben elveszítette az irányítást a kerékpárja felett. A brit versenyzőnek a balesetet követő percekben a beszéddel is komoly gondjai voltak.



Froome-ot a roanne-i kórházba szállították, majd később mentőhelikopterrel St. Étienne-be vitték, ahol további vizsgálatok várnak rá. Az Ineos közleményben köszönte meg a mentősöknek a gyors és szakszerű ellátást, ugyanakkor jelezték: legjobbjuk felépülése várhatóan hosszú ideig tart majd.



"A csapatunk egyik legnagyobb ereje abban rejlik, hogy a nehéz helyzetekben is kiállunk egymásért. Most is minden erőnkkel támogatni fogjuk Christ és a családját" - tették hozzá.



Froome - aki négy Tour-diadala mellett egyszer megnyerte a Giro d'Italiát és a Vuelta a Espanát is - idén ötödik végső sikerére készült a Touron, amellyel utolérhette volna az örökrangsor élén a spanyol Miguel Induraint, a belga Eddy Merckxet, a francia Bernard Hinault-t és Jacques Anquetilt.



(Nyitókép: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images)