Olimpiai kvótát szerzett Vadnai Benjámin

Vadnai Benjámin kvótát szerzett kedden a tokiói játékokra a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs vitorlázó Laser-világbajnokságon.



A vb a hajóosztály második kvalifikációs viadala volt. A tavalyi világbajnokságon 14 ország szerzett indulási jogot a tokiói játékokra, a mostani, szakaiminatói versenyen pedig további öt nemzet jutott kvótához.



A 23 éves magyar sportoló a zárónap előtt a 16. helyen állt, a nem kvótások között viszont a másodikon, így kedvező helyzetből várta a 11. és 12. futamot. Kedden előbb a 20. helyen ért célba, majd a zárószakaszon a 39. pozícióban végzett. Ezzel összesítésben a 20. lett a vb-n, a nem kvótások között pedig a negyedik, így megszerezte Magyarország tokiói helyét a hajóosztályban.



"Nagyon boldog vagyok, mert rettenetesen nehéz versenyen sikerült elérni a célomat" - nyilatkozta az MTI-nek nem sokkal az óvási időszak leteltét követően Vadnai Benjámin, hozzátéve, hogy a 2016-os riói játékokra lényegesen könnyebb volt a kvalifikáció mint a tokióira.



"Rengeteg helyet elvettek tőlünk. Négy éve elég volt az ötvenben végezni a második kvótaszerző vb-n, most viszont a 22-ben kellett lenni, szerencsére sikerült" - mondta.



A balatonfüredi versenyző a hatnapos viadalról elmondta, hogy testvérének, Jonatánnak és neki is az első hat selejtezős futamban az volt a célja, hogy bekerüljön a legjobbakat felvonultató arany csoportba a 156 fős mezőnyből. Oda viszont közel húsz olyan hajós jutott be, akik még szerezhettek kvótát, így az első futamokon nem lehetett csak rájuk figyelni, a cél inkább az volt, hogy az első húszban legyen az összetettben. A kvalifikáció szinte csak az utolsó napra tisztult le valamelyest, az utolsó két szakaszon így már a kvótaszerzésre koncentrált.



A riói olimpián 33., korábban ifjúsági és junior korosztályban is világbajnok Vadnai Benjámin a 20. helyen zárta a világbajnokságot, míg a keddet 30. pozícióból kezdő Vadnai Jonatán a 31. lett.



Vadnai - Berecz Zsombor (Finndingi) és Érdi Mária (Laser Radial) után - a harmadik magyar vitorlázó, aki kvótát szerzett a tokiói olimpiára.