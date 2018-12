Ökölvívás - Négy győri állt fel a dobogóra

A győri Patent-Gladiátor négy versenyzőt indított, s mindegyikük felállhatott a dobogóra: Bundovics István (56 kg) ezüst-, Jakab Alex (64 kg), Sárközi Attila (69 kg) és a hölgyeknél Németh Dominika (60 kg) bronzérmes lett.

Eredetileg Wittmann Ferenc is szorítóba lépett volna 75 kg-ban, ő végül azonban még a rajt előtt visszalépett a küzdelmektől.



Nagy Zoltán vezetőedző így értékelte tanítványai teljesítményét: „Bundovics István jól menetelt a döntőig, ahol a korábbi EB-bronzérmes Csóka Nándortól kapott ki. István jól kezdett, de a menet végén belelépett egy ütésbe, s a vezetőbíró már nem engedte a folytatást. Sajnáltam, mert volt esélye nyerni, de ez most elmaradt. Nem tudunk mit tenni, ilyen a boksz" – kezdte a szakember, aki Jakab Alex értékelésével folytatta: „Két sikeres meccs után a későbbi bajnokkal kellett volna bokszolnia, de úgy éreztük, erre még nem elég érett, így az elődöntőben visszaléptünk. Azt gondolom, Alex kihozta magából azt, amit tud, az első meccsén legyőzte azt a riválist, akitől korábban négyszer kikapott, a másodikban pedig azt az ellenfelét múlta felül, aki az év során az ifjúsági világbajnokságon ezüstérmes Orbán Adriánt is megverte."



Sárközi Attila is két meccset nyert, s végül harmadik lett.



„Úgy érzem, akár még jobban is teljesíthetett volna Attila, de a tavalyihoz képest így is előbbre lépett, ami nagy dolog, nem nyújtott rossz teljesítményt" – mondta Nagy Zoltán.



A hölgyeknél Németh Dominika nagy csatában maradt alul a négy között.



„Elégedett voltam a teljesítményével, mert a képességeihez mérten kihozta magából a legtöbbet, s ez az, amit leginkább elvárok a versenyzőimtől. Ha így tesznek, akkor mindenkinek nyugodt lehet a lelkiismerete" – folytatta Nagy Zoltán, aki összességében pozitívan értékelte az ob-t.



„Két érem volt a cél, négy lett belőle. Talán csak az arany hiányzott, akkor lettem volna maradéktalanul elégedett. Előzetesen azért elfogadtam volna ezt a szereplést, Bundovics meccsét egy kicsit sajnálom" – mondta végezetül a vezetőedző.